Cần Thơ lần đầu đăng cai giải vô địch Carom Quốc gia

Ban tổ chức thông tin về giải vô địch Carom Quốc gia lần đầu được tổ chức tại Cần Thơ.

Chiều 15/9, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) phối hợp tổ chức họp báo cung cấp thông tin Giải vô địch các CLB Billiards & Snooker Quốc gia (nội dung Carom) tranh Cúp VTV Nam Bộ 2026 kết hợp Giải vô địch Carom trẻ Quốc gia.

Đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại Cần Thơ, do VTV Nam Bộ phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cùng Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao TP Cần Thơ. Giải đấu thu hút khoảng 300 vận động viên (VĐV) tham gia.

Các VĐV sẽ tranh tài ở 4 nội dung gồm Carom 3 băng nam, 1 băng nam, 3 băng nữ và 3 băng nam trẻ dành cho vận động viên dưới 22 tuổi. Các nội dung thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, đồng hạng Ba.

Tổng giá trị giải thưởng của giải lên đến 300 triệu đồng. Trong đó, chức vô địch nội dung 3 băng nam nhận giải thưởng 50 triệu đồng.

Không chỉ là sân chơi dành cho các cơ thủ hàng đầu, giải đấu còn có ý nghĩa trong việc xét điểm trên bảng xếp hạng quốc gia, phong cấp vận động viên và phát hiện, ươm mầm những tài năng trẻ của billiards Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, một số trận đấu quan trọng sẽ được truyền hình trực tiếp, phát sóng đa nền tảng trên các kênh VTV9 và VTV10. Qua đó, giải đấu góp phần đưa bộ môn billiards đến gần hơn với đông đảo người hâm mộ, đồng thời tạo thêm không gian giao lưu, quảng bá hình ảnh thể thao khu vực.

Việc tổ chức giải tại Cần Thơ cũng hướng đến thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, quảng bá hình ảnh thành phố năng động, mến khách và góp phần kích cầu du lịch khu vực Tây Nam Bộ.

Lễ khai mạc giải dự kiến diễn ra lúc 8 giờ ngày 1/10/2026 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao TP Cần Thơ.