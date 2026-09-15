Cần Thơ lần đầu đăng cai Giải vô địch các CLB Billiards & Snooker quốc gia

Khoảng 400 cơ thủ tranh tài

Ngày 15/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp cùng Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam (VBSF), Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) thông tin về việc tổ chức hai giải đấu tại Cần Thơ.

Ông Lê Sơn Hải, Chủ tịch VBSF phát biểu tại buổi họp báo chiều 15/9.

Các giải diễn ra từ ngày 1 đến 10/10 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao TP Cần Thơ, số 3 Lê Lợi, phường Cái Khế. Lễ khai mạc diễn ra lúc 8h ngày 1/10; họp bốc thăm lúc 9h ngày 30/9.

"Đây là các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia thường niên và lần đầu được tổ chức tại Cần Thơ. Kết quả giải được sử dụng để tính điểm Bảng xếp hạng quốc gia, xét phong đẳng cấp vận động viên, đồng thời phát hiện, tuyển chọn tài năng trẻ cho đội tuyển Billiards Carom Việt Nam", ông Lê Sơn Hải, Chủ tịch VBSF chia sẻ .

Theo Ban tổ chức, khoảng 400 vận động viên sẽ tranh tài ở 4 nội dung gồm Carom 3 băng nam, Carom 1 băng nam, Carom 3 băng nữ và Carom 3 băng nam trẻ dành cho vận động viên dưới 22 tuổi.

Các nội dung thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, đồng hạng Ba, áp dụng luật thi đấu Billiards & Snooker hiện hành.

Nhà báo Quang Minh Nhật, Phó trưởng Văn phòng Đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam Bộ đặt câu hỏi tại buổi buổi họp.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến 300 triệu đồng. Trong đó, chức vô địch Carom 3 băng nam nhận 50 triệu đồng; giải Nhất Carom 3 băng nữ và Carom 1 băng nam mỗi nội dung 40 triệu đồng; giải Nhất Carom 3 băng nam trẻ nhận 20 triệu đồng, cùng giải thưởng cho các thứ hạng khác.

Vận động viên tham dự phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của VBSF. Hội viên cá nhân thuộc VBSF phải có giấy giới thiệu hợp lệ của địa phương hoặc đơn vị chủ quản và không trong thời gian chịu án kỷ luật của Liên đoàn Billiards thế giới (UMB). Vận động viên trẻ không bắt buộc là hội viên VBSF.

Theo Ban tổ chức, việc đưa giải đấu về Cần Thơ xuất phát từ phong trào Billiards phát triển tại thành phố và khu vực Tây Nam Bộ, đồng thời đáp ứng sự quan tâm ngày càng lớn của người dân đối với bộ môn này.

Sau giải đấu, VBSF lựa chọn Cần Thơ làm địa điểm tổ chức Giải vô địch các CLB Billiards & Snooker quốc gia nội dung Carom năm 2026, kết hợp Giải vô địch Carom trẻ quốc gia.

Phó Giám đốc VTV Nam Bộ ông Phùng Văn Hiệp cho biết, giải đấu không chỉ tạo sân chơi chuyên môn, góp phần phát triển phong trào Billiards mà còn bổ sung hoạt động văn hóa, thể thao tại khu vực Tây Nam Bộ.

Các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp và phát sóng trên các nền tảng số của VTV Nam Bộ, trong đó có VTV9 và VTV10.

Ông Lâm Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết, từ đây đến cuối năm 2026, thành phố tổ chức nhiều hoạt động thể thao thu hút du lịch.

Thể thao kết nối du lịch Cần Thơ

Ông Lâm Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết việc tổ chức các giải đấu thể thao là cơ hội để thành phố quảng bá hình ảnh, kích cầu du lịch và thúc đẩy các hoạt động dịch vụ.

Theo ông Dũng, khi vận động viên, huấn luyện viên và người hâm mộ đến Cần Thơ thi đấu, theo dõi giải, nhu cầu lưu trú, ăn uống, mua sắm và tham quan cũng phát sinh. Nếu được kết nối tốt, sự kiện thể thao có thể tạo thêm dòng khách cho các dịch vụ du lịch trong thời gian diễn ra giải.

"Chúng tôi xác định tổ chức các giải đấu cũng là một cách để thu hút du khách. Các vận động viên, người hâm mộ khi đến thi đấu, theo dõi giải có thể kết hợp cùng gia đình tham quan các điểm du lịch trên địa bàn thành phố. Qua đó, hình ảnh Cần Thơ được quảng bá trực tiếp đến du khách trong nước và quốc tế", ông Dũng nói.

Đại diện VTV Nam Bộ ký kết ghi nhớ hợp tác với VBSF.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng Cần Thơ có nhiều lợi thế để kết hợp thể thao với du lịch, nhất là văn hóa sông nước, cảnh quan, miệt vườn, trái cây và ẩm thực. Những trải nghiệm thực tế này cũng có thể giúp du khách lần đầu đến Cần Thơ có thêm ấn tượng về thành phố.

"Đây không chỉ là câu chuyện của một giải đấu. Thông qua giải đấu, chúng ta quảng bá hình ảnh Cần Thơ, tạo thêm cơ hội cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch, ăn uống, mua sắm; từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương", ông Dũng nhấn mạnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu chính sách ưu đãi, giảm giá dịch vụ nhằm tăng sức hút đối với vận động viên và người hâm mộ. Qua đó, từng bước kết nối các giải đấu thể thao với hoạt động tham quan, lưu trú, ăn uống và mua sắm, nâng hiệu quả của các sự kiện thể thao đối với du lịch Cần Thơ.

Các hoạt động thể thao, văn hóa cuối năm 2026 Tháng 9: Lễ bế mạc Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026, dự kiến tại Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố. 1 - 10/10: Giải vô địch Billiards & Snooker trẻ quốc gia và Giải Vô địch Billiards & Snooker quốc gia Cúp VBSF (nội dung Carom), tại Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố. Tháng 10: Giải vô địch câu lạc bộ Kickboxing quốc gia, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố. 3 - 24/10: Giải Bóng đá công chức, viên chức TP Cần Thơ năm 2026; vòng loại tại các sân bóng đá cỏ nhân tạo ở phường Vị Thanh, Bình Thủy, Phú Lợi; vòng chung kết tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố. 23/10 - 3/11: Giải vô địch Cờ vua, Cờ vây xuất sắc quốc gia năm 2026, tại Khách sạn Ninh Kiều Fortuneland, phường Cái Khế. Tháng 11: Giải Vô địch Kun Khmer quốc gia năm 2026, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố. - Giải Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026, tại phường Phú Lợi. Tháng 12: Giải Vô địch Câu lạc bộ quốc gia và Festival Thể dục dưỡng sinh quốc gia mở rộng, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố. - Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ năm 2026 tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế. 1 - 4/1/2027: Chuỗi hoạt động đua thuyền trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ lần thứ II, gồm: đua thuyền buồm (1/1) trên sông Hậu khu vực Quảng trường Tây Đô; diễu hành và đua thuyền ván SUP (2/1), đua thuyền mô hình (3/1), đua Ghe Ngo mini (4/1) và Giải Vô địch đua vỏ Composite (3 - 4/1), chủ yếu tại rạch Cái Khế, phường Cái Khế.