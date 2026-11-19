Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Tại buổi làm việc, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đánh giá cao chuyến công tác của đoàn, nhất là các nội dung trao đổi nhằm cập nhật tiến độ, đánh giá mức độ sẵn sàng triển khai dự án và xác định những hỗ trợ cần thiết để đẩy nhanh công tác chuẩn bị.

Hai bên cũng thảo luận về các ưu tiên phát triển và khả năng hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo đánh giá, Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với nhiều thách thức do biến đổi khí hậu như ngập úng, xâm nhập mặn, sạt lở và biến động nguồn nước. Những tác động này ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, đời sống và sinh kế người dân.

Qua khảo sát tại các khu vực trũng dọc kênh Quản Lộ-Phụng Hiệp, vùng phèn nhiễm mặn sông Nước Đục-Nước Trong và Cù Lao Dung, yêu cầu đầu tư hạ tầng thủy lợi đồng bộ, kết hợp chuyển đổi mô hình sản xuất thích ứng ngày càng trở nên cấp thiết.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Dự án MERIT-WB11-CT được đề xuất nhằm nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư nông thôn. Các hạng mục chính gồm đầu tư, nâng cấp hệ thống đê bao, cống điều tiết, trạm bơm, công trình kiểm soát nguồn nước và hỗ trợ chuyển đổi sinh kế phù hợp với điều kiện từng tiểu vùng. Trong đó, dự án định hướng hoàn thiện khoảng 45km đê bao tại khu vực Cù Lao Dung, góp phần chủ động cấp, tiêu nước cho các vùng sản xuất trọng điểm.

Theo hồ sơ đề xuất, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 119,35 triệu USD (tương đương 2.998,69 tỷ đồng), gồm vốn vay IBRD 75,45 triệu USD, viện trợ không hoàn lại 8 triệu USD và vốn đối ứng 35,90 triệu USD. Đây là số liệu trong giai đoạn chuẩn bị và sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo quy định.

Hiện Ủy ban nhân dân thành phố đã trình Bộ Tài chính thẩm định đề xuất khoản vay và viện trợ không hoàn lại, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và tài liệu kỹ thuật.

Tại buổi làm việc, thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới trong hoàn thiện đề xuất khoản vay, cơ cấu nguồn vốn, hồ sơ chủ trương đầu tư và các yêu cầu về môi trường, xã hội.

Cần Thơ cam kết tăng cường phối hợp các bộ, ngành và Ngân hàng Thế giới, chủ động chuẩn bị nguồn vốn đối ứng, bảo đảm dự án được triển khai hiệu quả, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.