Cần Thơ kỳ vọng bứt tốc du lịch nhờ chuỗi lễ hội cuối năm

Tập trung cho mùa lễ hội cuối năm

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố ước đón hơn 11,7 triệu lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, bằng khoảng 95% kế hoạch cả năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt 10.280 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ và bằng 90% kế hoạch.

Đua ghe Ngo Cần Thơ năm 2025 thu hút khách tham quan du lịch.

Trong đó, khách lưu trú ước đạt gần 4,3 triệu lượt; khách quốc tế khoảng 551.000 lượt. Dù lượng khách và doanh thu tăng trưởng tích cực, tỷ trọng khách quốc tế và lượng khách lưu trú vẫn là những vấn đề cần cải thiện để gia tăng giá trị ngành du lịch.

Năm 2026, Cần Thơ đặt mục tiêu đón khoảng 12,3 triệu lượt khách, trong đó có 620.000 lượt khách quốc tế; lượng khách lưu trú đạt trên 5,4 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch phấn đấu vượt 11.400 tỷ đồng.

Trong quý IV/2026, thành phố dự kiến tổ chức nhiều sự kiện lớn nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến, kích cầu tiêu dùng và kết nối các doanh nghiệp du lịch.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết, đáng chú ý là Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 26/11 tại khu vực Công viên Sông Hậu và các địa điểm liên quan.

"Sự kiện hướng đến quảng bá ngành hàng lúa gạo, sản phẩm nông nghiệp và hình ảnh Việt Nam trên thị trường quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội kết nối du lịch nông nghiệp, sinh thái với các sản phẩm đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long", ông Lê Minh Tuấn chia sẻ.

Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam là cơ hội Cần Thơ kết nối du lịch nông nghiệp, sinh thái.

Cùng thời điểm, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Cần Thơ năm 2026 và các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 dự kiến tạo điểm nhấn về văn hóa Khmer Nam Bộ. Các hoạt động như lễ cúng trăng, trình diễn đèn nước, nghệ thuật sân khấu Dù kê và đua ghe Ngo góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc, thu hút khách tham quan và trải nghiệm.

Tiếp nối chuỗi sự kiện là Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ II, dự kiến diễn ra từ ngày 30/12/2026 đến 4/1/2027. Các hoạt động được định hướng khai thác không gian sông nước, văn hóa ẩm thực, đờn ca tài tử và những trải nghiệm gắn với đời sống cư dân miền Tây. Chương trình chào năm mới 2027 cũng được kỳ vọng góp phần tăng sức hút cho điểm đến Cần Thơ trong dịp nghỉ lễ.

Bên cạnh các lễ hội, ngành du lịch thành phố tiếp tục xây dựng sản phẩm đặc trưng, nhất là du lịch đường sông, du lịch cộng đồng, nông nghiệp và văn hóa. Công tác bảo tồn, phát triển Chợ nổi Cái Răng, quản lý điểm đến, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho du khách cũng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm.

Tại buổi làm việc với doanh nghiệp du lịch trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết kết quả đón khách trong 9 tháng đầu năm là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, thành phố cần tiếp tục nâng chất sản phẩm, tăng sức hấp dẫn của điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Lễ hội bánh nhân gian TP Cần Thơ tạo nên thương hiệu đối với du khách thập phương.

Tăng trải nghiệm để giữ chân du khách

Theo các doanh nghiệp du lịch, nhu cầu đi lại, nghỉ dưỡng và trải nghiệm trong những tháng cuối năm vẫn còn dư địa tăng trưởng. Tuy nhiên, quyết định đặt tour còn phụ thuộc vào giá vé máy bay, chi phí dịch vụ, thời tiết và khả năng cân đối chi tiêu của khách hàng.

Bà Lương Thị Quỳnh, Phó Giám đốc Vietravel chi nhánh Cần Thơ, cho biết doanh nghiệp theo sát nhu cầu thực tế để điều chỉnh sản phẩm, giá tour và thời điểm triển khai phù hợp. Giá vé máy bay, tỷ giá và chi phí dịch vụ tại điểm đến có thể tác động đến giá tour trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Vì vậy, doanh nghiệp chú trọng cân đối giữa giá bán, chất lượng dịch vụ và quyền lợi của khách hàng.

Ở góc độ cơ sở lưu trú và nghỉ dưỡng, ông Nguyễn Thanh Phú, Trợ lý Chủ đầu tư Cantho Eco Resort nhận định, du lịch những tháng cuối năm có triển vọng tăng trưởng tốt. Đơn vị đang phục vụ nhiều nhóm khách, từ gia đình, học sinh đến doanh nghiệp tổ chức hội họp, nghỉ dưỡng và hoạt động gắn kết tập thể.

Theo ông Phú, nhu cầu của các nhóm khách khá đa dạng, đòi hỏi doanh nghiệp duy trì chất lượng dịch vụ và tiếp tục nâng cao trải nghiệm. Với lợi thế cảnh quan tự nhiên, du lịch sinh thái và các hoạt động ngoài trời có thể trở thành những sản phẩm thu hút khách trong thời gian tới.

Thời gian qua để thu hút khách du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức nhiều chương trình, lễ hội với nét riêng sông nước miền Tây.

Sau hợp nhất đơn vị hành chính, không gian phát triển du lịch Cần Thơ được mở rộng, tạo điều kiện kết nối các sản phẩm đô thị sông nước, sinh thái nông nghiệp, văn hóa - tâm linh và du lịch biển. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả lợi thế này, thành phố cần tăng cường liên kết tour, tuyến, đa dạng hóa trải nghiệm và cải thiện chất lượng dịch vụ.

Một trong những hướng đi được đặt ra là phát triển kinh tế ban đêm, kết hợp phố đi bộ, ẩm thực, biểu diễn văn hóa nghệ thuật và các sản phẩm du lịch trên sông. Việc tổ chức hoạt động có chiều sâu, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh và hạ tầng phục vụ du khách sẽ góp phần tạo thêm điểm vui chơi, mua sắm, giải trí, thay vì để khách chỉ tham quan trong thời gian ngắn.

Chuỗi lễ hội cuối năm vì vậy không chỉ mang ý nghĩa quảng bá hình ảnh địa phương mà còn là cơ hội để Cần Thơ kiểm nghiệm khả năng liên kết giữa sự kiện, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các điểm đến. Hiệu quả lâu dài sẽ phụ thuộc vào việc chuyển lượng khách tăng thêm thành thời gian lưu trú dài hơn, mức chi tiêu cao hơn và những sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh bền vững.