Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt và trưng bày chuyên đề. Ảnh: Phạm Trung

Phát biểu tại buổi họp mặt và trưng bày chuyên đề, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết, Cần Thơ với vị thế là trung tâm lịch sử - văn hóa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là nơi các cộng đồng người Việt, Khmer, Hoa và nhiều nhóm cư dân khác cùng sinh sống.

Thành phố Cần Thơ đang sở hữu một kho tàng di sản văn hóa đa dạng, tạo nên bức tranh nhiều sắc màu mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Toàn thành phố hiện nay có 109 di tích lịch sử văn hoá, 16 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 1 di sản được UNESCO ghi danh, trong số các di sản văn hoá phi vật thể tạo nên giá trị đặc trưng thể hiện vùng đất, con người Cần Thơ như: Hò Cần Thơ, Hát Ru của người Việt ở Cần Thơ, Lễ kỳ yên Đình Bình Thuỷ, Văn hoá chợ nổi Cái Răng….

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, hiện nay thành phố Cần Thơ đang chuyển từ bảo tồn di sản văn hóa sang chủ động phát huy và khai thác các giá trị văn hoá. Kết hợp di sản với công nghệ hiện đại, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo số hóa di sản.

“Thay mặt lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tôi xin cảm ơn các nhà sưu tập, các nhà nghiên cứu, các cá nhân đã tâm huyết, nhiệt tình hiến tặng hiện vật và chia sẻ đồng hành cùng ngành văn hóa trong hành trình gìn giữ, phát huy giá trị di sản trong cộng đồng, góp phần thành công trưng bày chuyên đề và họp mặt hôm nay”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.

Thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và trưng bày chuyên đề “Hoài niệm”. Ảnh: Phạm Trung

Tại không gian trưng bày chuyên đề “Hoài niệm”, Bảo tàng thành phố Cần Thơ phối hợp với một số nhà sưu tập, cá nhân trong và ngoài thành phố giới thiệu đến công chúng hơn 100 di vật, cổ vật, nhằm tái hiện một phần dấu ấn lịch sử, Văn hóa và đời sống của cộng đồng ba dân tộc Việt - Hoa - Khmer ở thành phố Cần Thơ vào khoảng thế kỷ XX.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, mỗi hiện vật trưng bày không chỉ đơn thuần là một “nhân chứng” mà còn mang theo hơi thở và cảm xúc của một thời đã qua, gợi cho người xem với bao hoài niệm, rồi bất chợt nhớ về những ký ức thân thương đã gửi lại thời gian.

Hoạt động trưng bày chuyên đề diễn ra từ ngày 19/11 đến ngày 25/11/2026 tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ, giúp khách tham quan trải nghiệm kết nối với quá khứ một cách sinh động, tạo những giá trị cảm xúc sâu sắc về đời sống văn hóa truyền thống, qua đó cũng thấy sự giao thoa và tiếp biến văn hoá của cộng đồng dân tộc trong đời sống đương đại. Đồng thời, bồi đắp tâm hồn cho các thế hệ trẻ biết trân quý giá trị di sản văn hóa truyền thống và tiếp tục phát huy trong thời đại mới.