Thanh tra TP. Cần Thơ vừa có báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ và UBND TP. Cần Thơ về kết quả công tác kiểm soát xung đột lợi ích và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026 trên địa bàn.

Theo đó, trong năm 2026, trên cơ sở bốc thăm ngẫu nhiên, Thanh tra TP. Cần Thơ tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 79 người tại 13 cơ quan, đơn vị. Kết quả, có 2 trường hợp kê khai đúng quy định; 31 trường hợp được kiến nghị rút kinh nghiệm và 45 trường hợp bị yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Đặc biệt, 1 trường hợp có hành vi giải trình không trung thực liên quan đến tài sản, thu nhập đã bị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật bằng hình thức "Cảnh cáo".

Cần Thơ có 3.319 người tại 85 đơn vị thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập, đều đã hoàn thành việc kê khai và công khai.

Theo báo cáo, UBND TP. Cần Thơ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện nghiêm việc nhận diện, xử lý và báo cáo về xung đột lợi ích trong thực thi công vụ. Qua tự rà soát của các sở, ngành, địa phương, đến thời điểm báo cáo chưa phát hiện trường hợp xung đột lợi ích.

Qua kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch tại 42 cơ quan, đơn vị và 39 cuộc kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, cơ quan chức năng chưa phát hiện vi phạm.

Cần Thơ cũng thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 24 trường hợp nhằm phòng ngừa tiêu cực.