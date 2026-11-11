Cần Thơ: Kỷ luật cảnh cáo 2 Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Ngày 11-11, nguồn tin của Báo SGGP cho biết, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố.

Hai người bị kỷ luật gồm ông Lê Tiến Dũng, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ (trước đây) và ông Nguyễn Hoàng Tùng, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ (trước đây).

Dự án đường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ tại nút giao với đường Nguyễn Văn Cừ

Lý do kỷ luật là do hai ông có hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 172/2025/NĐ-CP ngày 30-6-2025 của Chính phủ trong quá trình thực hiện Dự án đường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ, đoạn nối quốc lộ 91 với quốc lộ 61C.

Dự án đường Vành đai phía Tây dài 19,3km, có tổng mức đầu tư ban đầu 3.837 tỷ đồng, khởi công tháng 11-2022, dự kiến hoàn thành năm 2026. Tuy nhiên, đến tháng 10-2026, dự án mới giải ngân được 2.355 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngày 22-10-2026, HĐND TP Cần Thơ thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 3.837 tỷ đồng lên 6.408 tỷ đồng, tăng 2.571 tỷ đồng; đồng thời kéo dài thời gian thực hiện đến cuối năm 2028.

Nguyên nhân tăng vốn do dự án chậm tiến độ, kéo dài khiến chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng; giá vật liệu xây dựng và chi phí thi công tăng cao; đồng thời điều chỉnh, mở rộng quy mô đầu tư thêm khoảng 1,67km.

Sơ đồ phương án tuyến Dự án đường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ

Dự án có 7 gói thầu (từ gói số 15 đến gói số 21), nhưng mới triển khai thi công 4 gói xây lắp, gồm các gói 16, 17, 19 và 20, với khối lượng thực hiện trung bình đạt khoảng 45%.

Dự án ảnh hưởng đến 1.266 hộ dân, nhưng mới chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 655 hộ, đạt 51,2%. Từ tháng 1-2024, công tác bồi thường bị gián đoạn do vượt tổng mức đầu tư.

Tiến độ giải ngân cũng chậm. Năm 2025, dự án chỉ giải ngân được 184,5 tỷ đồng, đạt chưa đến 39% kế hoạch. Riêng năm 2026, đến tháng 10 mới giải ngân khoảng 15 tỷ đồng, đạt 12,1% kế hoạch.

Sau khoảng 4 năm khởi công, Dự án đường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ vẫn còn ngổn ngang

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IV đã chỉ ra nhiều hạn chế tại dự án, đồng thời yêu cầu chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan. Các hạn chế gồm công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt tổng mức đầu tư; hồ sơ mời thầu không ghi cụ thể tỷ lệ và thời điểm tạm ứng hợp đồng; quản lý tiến độ chậm so với kế hoạch, chưa xác định được thời gian hoàn thành dự án; khởi công khi chưa được bàn giao mặt bằng. Kiểm toán Nhà nước còn yêu cầu kiểm điểm, xác định nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến sai sót về khối lượng, đơn giá dự toán tại một số gói thầu. Liên quan đến dự án, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra nhiều sai phạm. Trong đó, Dự án đường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ thuộc nhóm 16 công trình có vi phạm trong việc phân bổ vốn không đúng quy định. Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP Cần Thơ chấm dứt, chỉ đạo chấm dứt ngay việc giao cho các sở, ngành, cơ quan, tổ chức làm chủ đầu tư khi không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.