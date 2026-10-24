Cần Thơ khuyến cáo tránh 2 nút giao đang thi công, tiếp tục cấm xe tải giờ cao điểm

Ngày 24/10, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Cà Lơ Anh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Cần Thơ, cho biết tại nút giao số 4, khu vực đường 3 Tháng 2 và đường Nguyễn Văn Linh, đơn vị đang thi công cấp phối đá dăm, dự kiến thảm bê tông nhựa đến ngày 30/10. Dự kiến cuối tháng 11/2026 sẽ hoàn thành.

Đơn vị đang thi công tại nút giao số 4 sáng 24/10.

Tại nút giao số 5 trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ khu vực Phòng khám đa khoa Vạn Phước Cửu Long đến Quán hải sản Hoàng Lộc, tiếp giáp nút giao số 4, phạm vi thi công dài khoảng 157,4m vẫn đang thảm nhựa.

Trong thời gian thi công, lực lượng chức năng phối hợp điều tiết phương tiện, nhất là vào giờ cao điểm và khi xảy ra ùn tắc. Người dân được khuyến cáo giảm tốc độ, chú ý biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết.

"Với những trường hợp không nhất thiết đi qua hai nút giao này, người dân nên chủ động chọn lộ trình khác, nhất là vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông", ông Nguyễn Văn Cà Lơ Anh thông tin.

Vào giờ cao điểm, nút giao số 4 thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe.

Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, cho biết phương án hạn chế phương tiện được triển khai thí điểm từ tháng 2/2026 để đánh giá lưu lượng xe và mức độ ảnh hưởng đến giao thông. Qua thời gian thí điểm, các cơ quan chức năng đánh giá phương án phù hợp và tiếp tục triển khai chính thức theo Văn bản số 3520 của UBND thành phố.

Theo đó, xe tải trên 3,5 tấn bị cấm lưu thông trên các tuyến Nguyễn Văn Linh, Cách Mạng Tháng Tám, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, 3 Tháng 2 và Hòa Bình trong hai khung giờ từ 6h - 7h30 và từ 16h30 - 18h30.

Đối với xe rơ-moóc, xe container, thành phố hạn chế lưu thông từ quốc lộ 1 vào khu vực nút giao IC3 trong các khung giờ từ 6h - 8h, 11h - 13h30 và 16h30 - 18h30. Biển báo cấm được bố trí tại các đầu tuyến, nút giao và cửa ngõ để hướng dẫn phương tiện.

Theo ông Tân, một số khu vực vẫn xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Sở Xây dựng đề nghị các xã, phường phối hợp bố trí lực lượng công an tăng cường kiểm tra, điều tiết giao thông tại các nút giao và tuyến đường trọng điểm, nhất là trong những khung giờ hạn chế xe tải.

Đối với phương tiện đi từ quốc lộ 1, trong giờ cao điểm, xe tải được hướng dẫn lưu thông theo hướng nút giao Trần Hoàng Na về khu vực Cái Cui, hạn chế đi vào nội ô. Ngoài giờ cao điểm, phương tiện lưu thông theo các hướng vào khu vực Bình Thủy và nội đô theo phương án tổ chức giao thông.

Việc duy trì phương án hạn chế xe tải, xe container trong giờ cao điểm nhằm giảm áp lực lên các tuyến đường chính, hạn chế xung đột giữa phương tiện vận tải hàng hóa và dòng xe trong đô thị.