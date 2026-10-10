Cần Thơ: Khởi tố người anh dùng dao đâm em ruột

Ngày 10/10, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Trường Lan (SN 1981, ngụ phường Hưng Phú) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lan và N.V.C. (SN 1984) là anh em ruột, cùng sinh sống với mẹ tại khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú.

Tối 2/10, sau khi đi nhậu về, C. vào phòng riêng gọi anh trai là Lan ra ăn cơm. Hai anh em sau đó xảy ra cự cãi.

Bị can Nguyễn Trường Lan.

Trong lúc bực tức, Lan dùng con dao cán nhựa, lưỡi kim loại, mũi nhọn đâm một nhát vào vùng cổ bên phải của em trai, khiến nạn nhân bị thương, chảy nhiều máu. Phát hiện sự việc, người mẹ hoảng sợ chạy ra ngoài kêu cứu và trình báo Công an.

Công an phường Hưng Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự xác minh, điều tra vụ việc, đưa Lan và những người liên quan về trụ sở làm việc.

C. được điều trị tại bệnh viện, hiện sức khỏe đã ổn định. Qua xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan Công an xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Giết người” nên tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Lan để điều tra.