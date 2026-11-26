UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo gửi HĐND thành phố về kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Số liệu được tính từ ngày 15/12/2025 đến 14/10/2026.

Tội phạm hình sự giảm gần 28%

Theo báo cáo, trong kỳ, TP Cần Thơ phát hiện 1.449 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 560 vụ, tương đương 27,87% so với năm 2025. Một số tội phạm được kéo giảm đáng kể so với năm 2025 như: giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Trong lĩnh vực tham nhũng, kinh tế, môi trường, thành phố phát hiện 17 vụ với 35 đối tượng có hành vi tham ô tài sản, giả mạo trong công tác, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa, nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. So với năm 2025, số vụ giảm 6.

Tội phạm tham nhũng xảy ra cả trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, với 10 vụ tại các cơ quan nhà nước và 7 vụ tại doanh nghiệp ngoài nhà nước. Hành vi tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ chiếm tỷ lệ lớn nhất, với 82,4%. Các lĩnh vực xuất hiện tội phạm tham nhũng gồm y tế, thuế, quản lý đô thị, công chứng và thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ.

Cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố một bị can về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, vào tháng 5/2026. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Đối với tội phạm kinh tế, TP Cần Thơ phát hiện 36 vụ, tăng 35 vụ so với năm 2025. Nổi lên là hành vi trốn thuế thu nhập của doanh nghiệp bằng thủ đoạn kê khai thuế thấp hơn thực tế kinh doanh; sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nước hoa giả nhãn hiệu nổi tiếng và phân bón nông nghiệp.

Cơ quan chức năng còn phát hiện hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả; các đối tượng câu kết, hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố.

Trong lĩnh vực môi trường, an toàn thực phẩm, phát hiện 6 vụ phạm tội, tăng 3 vụ so với năm trước. Trong đó có vụ công ty đổ, chôn, lắp chất thải thông thường không đúng quy định; với tổng khối lượng 809,245 tấn; 2 đối tượng bán 800kg thịt heo mắc dịch tả heo châu Phi ra thị trường.

Khởi tố 53 vụ, 95 bị can về các tội phạm kinh tế, tham nhũng

Theo UBND TP Cần Thơ, trong kỳ báo cáo, đối với công tác điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật, cơ quan chức năng thành phố điều tra, khám phá 2.646/3.055 vụ phạm tội, đạt tỷ lệ 88,61%. Trong đó, điều tra làm rõ 826/940 vụ phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt 87,87%.

Cơ quan chức năng triệt xóa 596 điểm tệ nạn xã hội, bắt 3.259 đối tượng; qua đó, khởi tố 149 vụ, 402 bị can về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc; xử phạt hành chính 170 vụ, 807 đối tượng, với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng.

Điển hình, Công an TP triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình cá độ bóng đá với số tiền trên 1.000 tỷ đồng, bắt, khởi tố 8 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Cũng theo báo cáo, cơ quan chức năng thành phố đã khởi tố 53 vụ, 95 bị can về các tội phạm kinh tế, tham nhũng; khởi tố 6 vụ với 8 bị can về các tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản, gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và khám bệnh, chữa bệnh.

Đánh giá kết quả công tác năm 2026, UBND TP Cần Thơ cho biết đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai quyết liệt nhiều giải pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Qua đó, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng. Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm sâu so với năm 2025; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm và thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt cao. Tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy và tệ nạn xã hội được triệt phá quyết liệt; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố vượt chỉ tiêu. Công tác điều tra, xử lý án được thực hiện đúng quy định pháp luật. Tai nạn giao thông được kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao.