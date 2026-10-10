Cần Thơ: Khởi tố 24 bị can trong đường dây lừa đảo giao dịch 'vàng ảo'

Các đối tượng bị khởi tố trong đường dây lừa đảo giao dịch “vàng ảo” qua ứng dụng Phantom

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Cần Thơ phối hợp với cơ quan chức năng tiếp nhận 164 công dân Việt Nam do Cảnh sát Hoàng gia Campuchia trao trả tại cửa khẩu Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp). Qua xác minh, Cơ quan CSĐT phát hiện một số người có dấu hiệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc dụ dỗ đầu tư vàng trên không gian mạng qua ứng dụng Phantom.

Thủ đoạn của các đối tượng là hướng dẫn người tham gia tải ứng dụng Phantom từ App Store hoặc CH Play, sau đó gửi đường dẫn yêu cầu tạo tài khoản, đăng nhập và hướng dẫn chuyển tiền vào một sàn giao dịch vàng ảo. Bằng những thông tin, lời giới thiệu về hiệu quả đầu tư, các đối tượng từng bước dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền để chiếm đoạt.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục sử dụng thủ đoạn “lừa đảo lần hai” bằng cách bố trí nhân viên giả danh luật sư, giới thiệu có khả năng hỗ trợ thu hồi số tiền đã mất, rồi yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng cắt đứt liên lạc.

Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 24 bị can liên quan đến đường dây. Cơ quan điều tra bước đầu xác định 4 bị hại trong 4 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến 26,5 tỷ đồng.

Để tiếp tục mở rộng, làm rõ vụ án và xác định đầy đủ bị hại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan CSĐT, Công an TP Cần Thơ thông báo tìm bị hại và những người liên quan đến vụ án. Thông tin liên hệ: Trung tá Nguyễn Thanh Sử, Điều tra viên chính Phòng CSHS, số 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ; điện thoại: 0901.248.688. Người dân cũng có thể liên hệ Trực ban hình sự qua số điện thoại 0693.672.214 để được hướng dẫn.