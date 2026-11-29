Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP Cần Thơ vừa tổ chức đánh giá kết quả triển khai NQ57, rà soát trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2026.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc CATP, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thành phố về thực hiện NQ57 phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với 280 nhiệm vụ Trung ương giao, TP Cần Thơ đã hoàn thành 177 nhiệm vụ. Đối với 147 nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo thành phố giao, có 53 nhiệm vụ hoàn thành, 56 nhiệm vụ thường xuyên và 38 nhiệm vụ có thời hạn đang triển khai, trong đó còn các nhiệm vụ quá hạn cần tập trung xử lý.

Công an phường Long Bình hỗ trợ tích hợp thông tin tại buổi khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh miễn phí cho người cao tuổi năm 2026.

Thời gian qua, thành phố đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển hạ tầng số, xây dựng dữ liệu dùng chung, cải cách hành chính và triển khai Đề án 06. Kho dữ liệu dùng chung đã tích hợp 11 phân hệ với hơn 270 triệu dòng dữ liệu; mức độ hài lòng của người dân đạt 95,55%.

Phòng Công tác chính trị Công an TP Cần Thơ thực hiện video tuyên truyền về VNeID trên nền tảng số.

Đối với Kế hoạch số 118 của Ban Thường vụ Thành ủy về tập trung xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, nhiều nhiệm vụ cụ thể đã có chuyển biến rõ nét. Cụ thể, đã khắc phục 17/17 điểm thiếu điện tại các cơ quan, cơ sở ưu tiên; công bố danh mục 6 thủ tục hành chính trọng tâm để tái cấu trúc quy trình; triển khai 5 khóa học kỹ năng số trên nền tảng “Bình dân học vụ số”.

Công an phường Vĩnh Phước đến tận nhà hướng dẫn, hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp các thông tin cần thiết trên ứng dụng VNeID.

Đến ngày 18/11, có 24.214 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành học tập; hơn 43.250 lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số trên nền tảng “Bình dân học vụ số CAND”. Trong bảo đảm an ninh mạng, đã phê duyệt 164/164 hồ sơ cấp độ an toàn thông tin; 10/10 hệ thống thông tin cấp độ 3 đã kết nối, chia sẻ thông tin giám sát với Trung tâm An ninh mạng quốc gia. Công tác giải ngân đến ngày 15/11 đạt 348,504 tỷ đồng, đạt 63,30% dự toán.

Công an xã Phú Lộc đến tận nhà làm thủ tục cấp căn cước cho người cao tuổi, đi lại khó khăn.

Qua thảo luận, Tổ giúp việc đã tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn trong chế độ thông tin, báo cáo và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện NQ57 kể từ khi CATP tiếp nhận vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo. Đồng thời thống nhất đầu mối phối hợp trong tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Công an xã Mỹ Tú đến tận nhà làm thủ tục cấp căn cước cho người cao tuổi, đi lại khó khăn.

Kết quả này góp phần khắc phục tình trạng thông tin, báo cáo chưa thống nhất, phối hợp chưa đồng bộ; tạo nền tảng để công tác tham mưu, điều phối và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được thực hiện khoa học, thông suốt, rõ trách nhiệm và hiệu quả hơn.

Bên cạnh kết quả đạt được, Tổ giúp việc thẳng thắn chỉ ra những hạn chế về tiến độ thực hiện nhiệm vụ, chất lượng báo cáo, sự thống nhất số liệu và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; việc chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành và tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, nhân lực, kinh phí vẫn cần tiếp tục tập trung tháo gỡ.

Công an xã Hòa Tú và Phú Tân dùng xe chuyên dụng đưa đón người dân làm thủ tục cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Từ nay đến cuối năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành xây dựng, ban hành quy chế làm việc của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm, đầu mối phụ trách và phương thức phối hợp. Qua đó, kiện toàn phương thức hoạt động, bảo đảm Tổ giúp việc vận hành nền nếp, khoa học, phát huy hiệu quả vai trò tham mưu, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thành phố trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc CATP Cần Thơ cho biết: "Với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố, CATP phát huy vai trò tham mưu, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra tiến độ; chủ động phối hợp sở, ban, ngành, địa phương nắm bắt khó khăn, vướng mắc để tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo tháo gỡ kịp thời, bảo đảm nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, đạt hiệu quả thực chất".

Có thể khẳng định, việc triển khai NQ57 tại TP Cần Thơ đã, đang đi đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm. Sự vào cuộc quyết liệt, bài bản và sáng tạo của CATP trên cương vị Cơ quan Thường trực không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn kiến tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Công an cơ sở ở TP Cần Thơ đi từng ngõ, gõ từng nhà để kích hoạt VNeID cho người dân.

Với nền tảng dữ liệu vững chắc, hạ tầng số ngày càng đồng bộ, TP Cần Thơ đang từng bước biến khát vọng đột phá khoa học công nghệ và chuyển đổi số thành hiện thực sinh động, xứng đáng với vai trò cực tăng trưởng, trung tâm động lực của toàn vùng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.