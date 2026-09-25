Cần Thơ khởi động Dự án Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2026 - 2029

Quang cảnh Hội thảo.

Ngày 25/9, tại TP Cần Thơ, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phối hợp với Tổ chức Plan International Việt Nam và AstraZeneca Việt Nam tổ chức Hội thảo khởi động Dự án Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam (Young Health Programme - YHP) giai đoạn 2026 - 2029.

Dự án hướng tới nâng cao kiến thức, năng lực và khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thân thiện cho thanh thiếu niên; đồng thời hỗ trợ các em chủ động đưa ra những lựa chọn lành mạnh, phòng ngừa bệnh không lây nhiễm (BKLN) và ứng phó với các nguy cơ sức khỏe liên quan đến biến đổi khí hậu.

Đại biểu tham dự Hội thảo.

Tham dự hội thảo có bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cùng Ban Giám đốc Sở; đại diện Sở Y tế TP Cần Thơ; đại diện Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), AstraZeneca Việt Nam, Plan International Việt Nam cùng các sở, ban, ngành liên quan, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế trường học và đại diện học sinh, sinh viên của 7 trường trên địa bàn thành phố.

Theo Quyết định số 2765/QĐ-UBND được UBND TP Cần Thơ phê duyệt ngày 12/6/2026, trong giai đoạn 2026 - 2029, dự án được triển khai tại 7 trường học trên địa bàn thành phố, dự kiến tiếp cận khoảng 26.150 học sinh, sinh viên.

Các hoạt động trọng tâm gồm đào tạo tuyên truyền viên học sinh, sinh viên; nâng cao năng lực cho giáo viên, cán bộ nhà trường và nhân viên y tế; tổ chức truyền thông về phòng ngừa BKLN, sức khỏe tâm thần, bình đẳng giới và biến đổi khí hậu.

Dự án đồng thời hỗ trợ nâng cấp 7 góc y tế trường học thân thiện, tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp với thanh thiếu niên.

Dự án xây dựng đội ngũ 140 tuyên truyền viên học sinh, sinh viên; đồng thời nâng cao năng lực cho khoảng 651 giáo viên, cán bộ nhà trường, nhân viên y tế và cán bộ cộng đồng.

Điểm đáng chú ý của dự án là học sinh, sinh viên được xác định không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình triển khai. Các em có thể trở thành tuyên truyền viên, xây dựng sáng kiến truyền thông, tham gia đánh giá góc y tế của trường và thực hiện các nghiên cứu về khí hậu, sức khỏe.

Bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, có bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, nhấn mạnh yêu cầu đưa các hoạt động của dự án gắn với kế hoạch giáo dục của nhà trường; bảo đảm việc lựa chọn tuyên truyền viên đúng tiêu chí, cân bằng giới, tính hòa nhập, an toàn và các yêu cầu về bảo vệ trẻ em.

Đồng thời đề nghị tăng cường phối hợp giữa y tế trường học và mạng lưới y tế cơ sở, nhất là trong khám sàng lọc, tư vấn và xây dựng cơ chế chuyển tuyến. Đồng thời, các kết quả của dự án cần được duy trì sau khi kết thúc, tạo cơ sở để từng bước nhân rộng những mô hình hiệu quả ra các trường ngoài dự án.

Đại diện nhà tài trợ, bà Nguyễn Thị Lương Phong, Giám đốc đối ngoại công ty TNHH AstraZeneca, chia sẻ: "AstraZeneca tự hào tiếp tục đồng hành cùng Dự án Sức khỏe Thanh thiếu niên Việt Nam trong hành trình nâng cao sức khỏe và hạnh phúc cho thế hệ trẻ. Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ giúp nhiều học sinh, sinh viên hơn được tiếp cận kiến thức, dịch vụ và cơ hội tham gia các sáng kiến về sức khỏe, từ đó hình thành những hành vi tích cực để xây dựng một tương lai khỏe mạnh và bền vững".

Đông đảo đại biểu, học sinh, sinh viên tham gia Hội thảo.

Bà Nguyễn Thị Lương Phong, Giám đốc đối ngoại Công ty AstraZeneca Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Trong khuôn khổ hội thảo, hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10), Plan International Việt Nam thực hiện nghi thức trao quyền Giám đốc Quốc gia tượng trưng cho một nữ sinh tại Cần Thơ.

Hoạt động thuộc sáng kiến toàn cầu “Girls Takeover” do Plan International khởi xướng, với sự đồng hành của AstraZeneca, tạo cơ hội để trẻ em gái trải nghiệm vai trò lãnh đạo mang tính biểu tượng, bày tỏ quan điểm và tham gia thảo luận về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, sức khỏe và tương lai.