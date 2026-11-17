Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định, sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa nói chung, nhân sĩ trí thức và văn nghệ sĩ nói riêng.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 hằng năm là dịp khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tôn vinh bản sắc, tâm hồn Việt Nam và tri ân các thế hệ đã dày công vun đắp văn hóa dân tộc. Sau sáp nhập, sự giao thoa văn hóa đô thị, miệt vườn, sông nước với bản sắc các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa tạo nên diện mạo văn hóa Cần Thơ thêm đa dạng, đặc sắc.

Hoạt động giao lưu, tọa đàm tại buổi họp mặt. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Cần Thơ là một tiến trình dài hạn, đòi hỏi sự kiên trì, đồng lòng của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Để hiện thực hóa định hướng và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa Cần Thơ, Thành ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương và đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành các hệ giá trị chuẩn mực của con người Cần Thơ, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, từ xây dựng văn hóa trong Đảng, văn hóa trong hệ thống chính trị, văn hóa công vụ, văn hóa trong gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng.

Tặng hoa cho diễn giả. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Các cấp, ngành cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội, gắn với xây dựng thế trận an ninh văn hóa, an ninh con người, chủ quyền văn hóa số; khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, tập trung đầu tư phát triển các ngành có thế mạnh của Cần Thơ như du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, lễ hội truyền thống.

Các cấp, ngành cần khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nguồn lực xã hội hóa, các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, đưa di sản trở thành tài sản, chuyển hóa tiềm năng văn hóa thành động lực phát triển kinh tế; tiếp tục quan tâm chăm lo đội ngũ làm công tác văn hóa, văn nghệ sĩ và các doanh nghiệp hoạt động văn hóa trên địa bàn thành phố.

Tiết mục múa độc lập “Tráng Gạo” tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Về hoạt động văn học nghệ thuật, thành phố Cần Thơ có Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật với 9 hội và 1 phân hội chuyên ngành trực thuộc, 1.159 hội viên. Thành phố hiện có 109 di tích đã được xếp hạng; 16 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh, trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hệ thống di sản văn hóa phi vật thể, các di tích lịch sử - văn hóa được quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch. Các hoạt động lễ hội, sự kiện chính trị, văn hóa, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật được tổ chức đa dạng về hình thức, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút sự tham gia đông đảo của nhân dân và du khách trong và ngoài nước.