Ngôi nhà được khởi công xây dựng tặng gia đình bà Kim Thị Lẻn, sinh năm 1957, trú tại khu vực Vĩnh Bình, phường Vĩnh Châu. Gia đình bà Lẻn thuộc diện hộ nghèo, chồng mất nhiều năm, hiện có 4 nhân khẩu. Người con gái là lao động chính, phải đi làm thuê tại thành phố để trang trải cuộc sống; bà Lẻn ở nhà chăm sóc hai cháu nhỏ. Cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, thu nhập không ổn định, nhiều năm phải sinh sống trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt.

Căn nhà được khởi công xây dựng có diện tích hơn 40m², tổng kinh phí xây dựng 80 triệu đồng, do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ hỗ trợ. Bên cạnh đó, gia đình còn nhận được sự đóng góp ngày công lao động của người thân và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Châu, góp phần giảm bớt chi phí xây dựng.

Lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Kim Thị Lẻn, phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ.

Dự và phát biểu tại lễ khởi công, Đại tá Hà Huy Trường, Phó chính ủy BĐBP thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp và lực lượng BĐBP thành phố đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới biển. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, giúp người dân ổn định nơi ở, từng bước vươn lên trong cuộc sống mà còn góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Đồng thời, hoạt động còn mang ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái của Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2027.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ hỗ trợ xây dựng 23 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn phường Vĩnh Châu. Các công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trong dịp tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2027 tại địa phương. Thông qua hoạt động, tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng BĐBP trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng địa bàn biên giới biển ngày càng ổn định, phát triển.