Cần Thơ khởi công Khu tái định cư Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 hơn 970 tỷ đồng

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. (Ảnh: HOÀNG SƠN)

Dự án có tổng mức đầu tư 976,978 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, thực hiện trong giai đoạn 2026-2029. Trên tổng diện tích quy hoạch gần 30ha, dự án cung cấp khoảng 851 nền tái định cư cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như giao thông, điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, xử lý nước thải và đường nối ra Quốc lộ 80.

Khi hoàn thành, dự án sẽ giải quyết nhu cầu an cư cho người dân chịu ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: HOÀNG SƠN)

Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh: Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển hạ tầng, chủ động tạo lập quỹ đất tái định cư gắn với phát triển công nghiệp, đô thị và bảo đảm an sinh xã hội.

Lãnh đạo thành phố đề nghị chủ đầu tư siết chặt quản lý tiến độ, chất lượng và chi phí; đồng thời mong muốn người dân tiếp tục đồng thuận, bàn giao mặt bằng để dự án sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư.