Cần Thơ khởi công Khu tái định cư Vĩnh Thạnh giai đoạn 2

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công dự án.

Dự án có quy mô gần 30 ha, dự kiến bố trí 851 nền tái định cư, được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, góp phần tạo quỹ đất phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, trong đó có các dự án phát triển công nghiệp, đô thị trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, thành phố đang triển khai nhiều công trình, dự án quan trọng trên các lĩnh vực, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp và các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, nhu cầu thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho người dân ngày càng lớn, đặc biệt tại những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, các khu, cụm công nghiệp và các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Trước yêu cầu này, việc chủ động tạo lập quỹ đất và đầu tư đồng bộ hạ tầng các khu tái định cư có ý nghĩa quan trọng, vừa bảo đảm ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án, vừa giúp thành phố chủ động trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi phát biểu tại Lễ khởi công.

Lãnh đạo thành phố xác định, công tác tái định cư phải đặt người dân ở vị trí trung tâm. Khu tái định cư không chỉ đáp ứng nhu cầu về chỗ ở mà còn phải được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, môi trường sống và các điều kiện thiết yếu, bảo đảm người dân có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Mỗi trường hợp tái định cư gắn với một gia đình, sinh kế và những kỳ vọng về nơi ở mới. Do đó, thực hiện tốt công tác này không chỉ là trách nhiệm trong quá trình triển khai dự án mà còn thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với đời sống nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội.

Đặc biệt, việc đầu tư khu tái định cư gắn với quá trình phát triển công nghiệp, đô thị và triển khai các dự án hạ tầng lớn sẽ giúp thành phố chủ động hơn trong công tác chuẩn bị mặt bằng, hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Để công trình hoàn thành đúng mục tiêu, ông Nguyễn Văn Khởi đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố, với vai trò chủ đầu tư, tập trung thực hiện tốt công tác quản lý dự án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định. Chủ đầu tư cần quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ, chi phí đầu tư, sử dụng nguồn vốn tiết kiệm, hiệu quả; các đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát phải tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Các sở, ngành thành phố, UBND xã Vĩnh Trinh và đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư, chủ động theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần đặc biệt quan tâm chất lượng hạ tầng và khả năng khai thác, sử dụng thực tế sau khi hoàn thành, bảo đảm khu tái định cư trở thành nơi ở ổn định, an toàn, thuận tiện, phù hợp với đời sống lâu dài của người dân.

Ông Nguyễn Văn Cà Lơ Anh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ, đại diện chủ đầu tư, cho biết dự án được UBND thành phố phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 977 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách địa phương, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029.

Phương tiện máy móc thi công dự án Khu tái định cư Vĩnh Thạnh giai đoạn 2.

Công trình có diện tích sử dụng đất khoảng 29,9 ha, bố trí 851 nền tái định cư gồm các hạng mục san lấp mặt bằng, đường giao thông, vỉa hè, công viên, cây xanh, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, cấp nước, phòng cháy, chữa cháy, thoát nước mưa, thoát nước thải, khu xử lý nước thải, đường kết nối Quốc lộ 80 và các hạng mục phụ trợ.

Theo ông Nguyễn Văn Cà Lơ Anh, dự án có một gói thầu xây lắp với giá trị trúng thầu khoảng 605 tỷ đồng, thời gian thực hiện 18 tháng, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2028. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ tạo quỹ nền tái định cư để bố trí cho người dân bị ảnh hưởng khi triển khai các dự án trên địa bàn xã Vĩnh Trinh và những khu vực liên quan; góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, ông Nguyễn Văn Cà Lơ Anh cho biết, các cơ quan chức năng đã triển khai khảo sát, kiểm đếm đối với 75/75 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị ảnh hưởng. UBND xã Vĩnh Trinh đã tổ chức thông báo thu hồi đất, xét pháp lý, xây dựng phương án giá đất và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đến ngày 24/9/2026, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 73 hộ, với tổng kinh phí hơn 72,56 tỷ đồng.

Đại diện liên danh nhà thầu, ông Vũ Minh Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp miền Nam cam kết ưu tiên tối đa nguồn lực, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Trong quá trình xây dựng, các nhà thầu sẽ phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, đồng thời mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và chia sẻ của người dân đối với những ảnh hưởng có thể phát sinh đến sinh hoạt trong khu vực, nhằm bảo đảm công trình được triển khai thuận lợi, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.