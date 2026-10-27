Cần Thơ khởi công đường Nguyễn Văn Cừ nối dài gần 1.600 tỷ đồng

Theo ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, dự án có chiều dài khoảng 5,3km, đi qua phường An Bình và xã Phong Điền.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Điểm đầu tại nút giao đường Nguyễn Văn Cừ và đường Bông Vang; điểm cuối tại khu vực tiếp giáp dự án Trung tâm thương mại Phong Điền, vuốt nối vào đường hiện hữu. Dự án được UBND TP Cần Thơ phê duyệt tháng 7/2026, có diện tích sử dụng đất khoảng 25,67ha.

Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách địa phương, thời gian triển khai giai đoạn 2026-2029. Dự án xây dựng mới đơn nguyên đường bên phải, đồng thời nâng cấp, cải tạo đơn nguyên hiện hữu bên trái, hoàn chỉnh mặt cắt ngang nền đường rộng 34m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, dải phân cách giữa và vỉa hè hai bên.

Trên tuyến sẽ xây dựng đơn nguyên cầu mới tại 5 vị trí gồm cầu Trường Tiền, cầu Ông Đề, cầu Rạch Kè, cầu Rạch Chuối và cầu Trà Niền, bảo đảm kết nối đồng bộ với các công trình cầu hiện hữu.

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ gồm hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, chiếu sáng, cây xanh, hào kỹ thuật và các công trình bảo đảm an toàn giao thông.

Phối cảnh dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, dự án sẽ hoàn thiện kết nối giao thông giữa khu vực đô thị trung tâm với Phong Điền, tạo thuận lợi cho đi lại, vận chuyển hàng hóa.

"Dự án đưa vào sử dụng thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái. Công trình cũng góp phần thu hút đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương", ông Trưởng Cảnh Tuyên chia sẻ.

Ông Tuyên đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn thi công và vệ sinh môi trường; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm đưa dự án vào khai thác, phục vụ người dân.