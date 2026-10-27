Cần Thơ: Khởi công đường Nguyễn Văn Cừ nối dài gần 1.600 tỷ đồng

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án đường Nguyễn Văn Cừ nối dài

Dự án đường Nguyễn Văn Cừ nối dài đi qua địa bàn phường An Bình và xã Phong Điền (TP Cần Thơ), có chiều dài toàn tuyến 5,3km, điểm đầu tại nút giao đường Nguyễn Văn Cừ và đường Bông Vang, điểm cuối tại Trung tâm thương mại Phong Điền, nối vào đường hiện hữu.

Đơn vị thi công thực hiện động thổ khởi công dự án

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.596 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 94,6 tỷ đồng, chi phí xây dựng 1.251 tỷ đồng và các chi phí khác.

Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài có thiết kế mặt cắt ngang 34m, với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 60km/giờ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ được UBND TP Cần Thơ giao làm chủ đầu tư. Dự án có thời gian thi công khoảng 3 năm, từ năm 2026 – 2029.

Điểm đầu của dự án xây dựng đường Nguyễn Văn Cừ nối dài

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, dự án khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện kết nối thuận lợi khu vực đô thị trung tâm đến các điểm du lịch, nhà vườn, cơ sở sản xuất và kinh doanh tại Phong Điền. Qua đó, góp phần thu hút đầu tư, phát triển thương mại - dịch vụ, khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho người dân.