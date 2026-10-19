Nhà đất

Cần Thơ: Khởi công dự án Thiên Quân Apartment

Ngày 19-10, tại TP Cần Thơ, dự án Căn hộ chung cư hạng sang Thiên Quân Apartment chính thức được khởi công.

Chuyên trang Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính - Báo Sài Gòn Giải Phóng
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Phối cảnh dự án Thiên Quân Apartment

Phối cảnh dự án Thiên Quân Apartment

Thiên Quân Apartment toạ lạc số 55 đường Nguyễn Việt Hồng (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), thuộc khu vực vùng lõi trung tâm thành phố.

Dự án được triển khai trên khu đất diện tích 538,6 m², với quy mô 2 tầng hầm và 13 tầng nổi và tầng mái, tổng vốn đầu tư hơn 179 tỷ đồng. Dự án gồm 39 căn hộ, với các loại hình từ 1-3 phòng ngủ, duplex và penthouse.

TUẤN QUANG

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/can-tho-khoi-cong-du-an-thien-quan-apartment-post138573.html