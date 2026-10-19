Cần Thơ: Khởi công dự án Thiên Quân Apartment
Ngày 19-10, tại TP Cần Thơ, dự án Căn hộ chung cư hạng sang Thiên Quân Apartment chính thức được khởi công.
Thiên Quân Apartment toạ lạc số 55 đường Nguyễn Việt Hồng (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), thuộc khu vực vùng lõi trung tâm thành phố.
Dự án được triển khai trên khu đất diện tích 538,6 m², với quy mô 2 tầng hầm và 13 tầng nổi và tầng mái, tổng vốn đầu tư hơn 179 tỷ đồng. Dự án gồm 39 căn hộ, với các loại hình từ 1-3 phòng ngủ, duplex và penthouse.
Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/can-tho-khoi-cong-du-an-thien-quan-apartment-post138573.html