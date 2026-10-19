Cần Thơ: Khởi công dự án Thiên Quân Apartment

Chiều 19/10, Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hỗ trợ triển khai đẩy nhanh tiến độ Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định 1 tổ chức hội nghị rà soát tình hình triển khai dự án và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đây là phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo một số đơn vị liên quan và đại diện nhà đầu tư.