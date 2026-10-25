Cần Thơ khởi công dự án nhà ở xã hội gần 3.000 căn hộ

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội phường Cái Răng, TP. Cần Thơ với quy mô gần 3.000 căn hộ. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Ngày 24/10, TP Cần Thơ tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội phường Cái Răng, một trong những dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án do CTCP Phát triển Nhà ở Tây Đô làm chủ đầu tư, được triển khai trên khu đất rộng khoảng 7,4 ha tại phường Cái Răng.

Theo Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 15/7/2026 của UBND TP Cần Thơ, dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 5.387 tỷ đồng, cung cấp khoảng 2.943 căn hộ nhà ở xã hội tại các khối chung cư cao 28 - 30 tầng.

Ngoài các khối nhà ở xã hội, dự án còn bố trí nhà ở thương mại, công trình dịch vụ và các tiện ích phục vụ cư dân. Hệ thống hạ tầng được quy hoạch đồng bộ, gồm giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, thoát nước, cây xanh, trường mầm non, trạm y tế và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Thời gian thực hiện dự án là 48 tháng kể từ khi nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng không vượt quá ngày 31/5/2030.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho biết phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ quan trọng, gắn với bảo đảm an sinh và ổn định đời sống người dân.

Theo ông, việc phát triển nhà ở cần đáp ứng nhu cầu về chỗ ở an toàn, phù hợp thu nhập, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt, học tập và làm việc.

Giai đoạn 2026 - 2030, Chính phủ giao TP Cần Thơ chỉ tiêu phát triển 13.250 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố cần chuẩn bị quỹ đất tại các vị trí thuận lợi, phát triển hạ tầng đồng bộ, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục và thu hút nhà đầu tư có đủ năng lực.

Đối với dự án nhà ở xã hội phường Cái Răng, ông Lê Công Lý yêu cầu chủ đầu tư huy động đủ nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và an toàn thi công. Quá trình triển khai phải tuân thủ quy hoạch, thiết kế, các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu phát triển đồng bộ nhà ở với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chú trọng hệ thống thoát nước, cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, chủ đầu tư phải công khai quy trình, điều kiện, giá bán, giá thuê và thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội; bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định, ngăn chặn tình trạng môi giới trái phép, thu tiền sai quy định và trục lợi chính sách.

Trần Trọng