Cần Thơ khởi công dự án nhà ở xã hội gần 3.000 căn hộ

Đồng chí Đồng Văn Thanh (thứ 4 từ phải qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường Trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ cùng thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Dự án được triển khai trên diện tích gần 7,4ha, gồm 6 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 29 tầng, 2 tòa chung cư thương mại cao 30 tầng cùng các công trình thương mại, dịch vụ và hạng mục phụ trợ. Công ty cổ phần Phát triển nhà ở Tây Đô là chủ đầu tư. Theo kế hoạch, dự án dự kiến bàn giao nhà trước tháng 5/2030.

Theo lãnh đạo thành phố Cần Thơ, việc triển khai dự án là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của thành phố trong chăm lo nhu cầu an cư chính đáng của người dân. Phát triển đô thị không chỉ được đánh giá qua quy mô kinh tế hay diện mạo công trình, mà còn ở khả năng tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp thu nhập, thuận tiện cho việc đi lại, học tập và làm việc.

Giai đoạn 2026-2030, Chính phủ giao thành phố Cần Thơ chỉ tiêu phát triển 13.250 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Để hoàn thành mục tiêu này, thành phố cần chủ động chuẩn bị quỹ đất phù hợp, đầu tư hạ tầng đồng bộ, đẩy nhanh thủ tục và lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực. Hiệu quả thực hiện phải được đánh giá bằng số căn hộ hoàn thành, khả năng tiếp cận của người dân và chất lượng sống được bảo đảm.

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu, chủ đầu tư huy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Đồng thời, chủ đầu tư phải công khai quy trình, điều kiện, giá bán, giá thuê và thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội; bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định. Thành phố cũng yêu cầu ngăn chặn tình trạng môi giới trái phép, thu tiền sai quy định và trục lợi chính sách.

Các sở, ngành được giao phối hợp, giám sát quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và việc xét duyệt đúng đối tượng thụ hưởng.