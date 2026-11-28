Nghi thức khởi công dự án. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 và quyết định phê duyệt Dự án tổng thể “Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở cai nghiện ma túy công lập”, Công an thành phố Cần Thơ được Bộ Công an đầu tư nâng cấp, sửa chữa và xây dựng 3 cơ sở cai nghiện ma túy (nâng cấp, sửa chữa 2 cơ sở và xây mới 1 cơ sở) với tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.100 tỷ đồng, từ nguồn vốn của Bộ Công an và thành phố Cần Thơ.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Dự án nâng cấp, sửa chữa Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tại phường Đại Thành, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tại phường Sóc Trăng và xây dựng mới Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 tại xã Hỏa Lựu được khởi công, thực hiện bằng nguồn vốn của Bộ Công an, thuộc Nhóm B, loại công trình An ninh với tổng mức đầu tư trên 622 tỷ đồng (giai đoạn 1).

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, điều trị, giáo dục cho 1.500 người cai nghiện ma túy, đồng thời bảo đảm điều kiện sinh hoạt, làm việc cho hơn 330 cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, phòng, chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Việc đầu tư nâng cấp, xây mới các cơ sở cai nghiện thể hiện sự quan tâm của Bộ Công an và quyết tâm của thành phố trong nâng cao năng lực tiếp nhận, điều trị và phục hồi sức khỏe cho người cai nghiện ma túy.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Công an thành phố, chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng, an toàn, phấn đấu hoàn thành dự án trước thời hạn.

Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, mặt bằng và chuẩn bị đồng bộ điều kiện vận hành, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng khi công trình hoàn thành.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết: Thực tế hiện nay, 2 cơ sở cai nghiện của thành phố đang quá tải nghiêm trọng, vượt công suất thiết kế và mới chỉ đáp ứng khoảng 35% nhu cầu cai nghiện bắt buộc, chưa tiếp nhận các trường hợp cai nghiện tự nguyện.

Việc triển khai dự án là đòi hỏi cấp thiết nhằm đảm bảo điều kiện điều trị, giáo dục và đặc biệt là đào tạo nghề đáp ứng thị trường lao động, tạo tiền đề tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Công an thành phố sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, khu công nghiệp, khu chế xuất đăng ký, tiếp nhận đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho học viên sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thuộc Công an thành phố giám sát chặt chẽ, bảo đảm công trình được thi công đúng tiến độ, đạt yêu cầu về chất lượng và an toàn.

Phương tiện, máy móc triển khai thi công tại lễ khởi công. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Công trình hoàn thành sẽ góp phần củng cố cơ sở vật chất cho lực lượng Công an và tạo điều kiện điều trị, giáo dục, dạy nghề, giúp học viên sớm tái hòa nhập cộng đồng.