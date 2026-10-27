Cần Thơ khởi công dự án đường Nguyễn Văn Cừ giai đoạn 2 gần 1.600 tỷ đồng

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án. (Ảnh: THANH TÂM)

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.597 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, thực hiện trong giai đoạn 2026-2029. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 5,3km, đi qua địa bàn phường An Bình và xã Phong Điền. Điểm đầu dự án tại nút giao đường Nguyễn Văn Cừ với đường Bông Vang, điểm cuối tiếp giáp dự án Trung tâm thương mại Phong Điền.

Theo quy mô thiết kế, công trình xây dựng mới đơn nguyên đường bên phải kết hợp cải tạo đơn nguyên hiện hữu bên trái, bảo đảm mặt cắt ngang hoàn chỉnh rộng 34m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Nhà thầu động thổ tại lễ khởi công dự án. (Ảnh: THANH TÂM)

Dự án cũng đầu tư xây dựng mới 5 đơn nguyên cầu (Trường Tiền, Ông Đề, Rạch Kè, Rạch Chuối, Trà Niền) cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và hoàn thành theo kế hoạch; đồng thời cảm ơn người dân nhường phần đất để mở rộng tuyến đường.

Khi hoàn thành, công trình sẽ hoàn thiện hệ thống giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị, nâng cao năng lực vận tải và phục vụ phát triển du lịch sinh thái, thương mại cho khu vực Phong Điền.