Cần Thơ khởi công công trình Di tích lịch sử Đồng Khởi Vàm Bi

Sáng 6.11, Sở VHTTDL TP. Cần Thơ phối hợp cùng UBND xã Trường Long tổ chức lễ công nhận và khởi công xây dựng Di tích lịch sử địa điểm Đồng Khởi Vàm Bi năm 1960, tại ấp Trường Thọ A.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Di tích lịch sử địa điểm Đồng Khởi Vàm Bi năm 1960

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết, Cần Thơ là vùng đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng và văn hóa đặc trưng. Hiện, thành phố có 109 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng, 16 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 4 bảo vật quốc gia, cùng nhiều giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc.

Đây là tài sản vô giá, là niềm tự hào và cũng là nguồn lực quan trọng để thành phố bảo tồn bản sắc, phát triển văn hóa và du lịch trong thời kỳ mới.

Trong dòng chảy lịch sử hào hùng ấy, địa điểm Đồng Khởi Vàm Bi năm 1960 là một dấu son thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, lòng quả cảm và sức mạnh đoàn kết của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Từ mảnh đất này, ngọn lửa đấu tranh cách mạng đã bùng lên mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phong trào Đồng Khởi, tạo nên bước chuyển quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những chiến công và sự hy sinh của các thế hệ cha ông đã làm nên giá trị lịch sử thiêng liêng của địa điểm này.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp phát biểu

Được sự quan tâm của Thường trực Thành ủy Cần Thơ, UBND TP. Cần Thơ đã chỉ đạo Sở VHTTDL thực hiện hồ sơ khoa học, đề nghị xếp hạng “Địa điểm Đồng Khởi Vàm Bi năm 1960 là di tích lịch sử cấp thành phố”.

Việc quyết định xếp hạng di tích và tổ chức khởi công xây dựng công trình không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trường Long, mà còn là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với thành phố.

Đây vừa là sự ghi nhận một địa danh lịch sử, vừa là sự tri ân đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; là trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ ký ức lịch sử và trao truyền, phát huy truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ trao quyết định xếp hạng “Địa điểm Đồng Khởi Vàm Bi năm 1960 là di tích lịch sử cấp thành phố”

Để di tích thực sự trở thành tài sản văn hóa có giá trị, được bảo tồn lâu dài và phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đề nghị xã Trường Long xác định việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và trách nhiệm chung của cộng đồng.

Cùng với đó, nghiên cứu kết nối di tích với các mô hình du lịch sinh thái, văn hóa đặc trưng của địa phương, từng bước đưa di tích lịch sử Đồng Khởi Vàm Bi năm 1960 trở thành điểm đến có ý nghĩa trong giáo dục truyền thống cách mạng.

UBND TP. Cần Thơ giao Sở VHTTDL sưu tầm tư liệu, hình ảnh, hiện vật phục vụ công tác tưởng niệm, trưng bày và phát huy giá trị di tích khi công trình được đưa vào sử dụng.

Đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công tuân thủ đầy đủ quy định về xây dựng, bảo tồn di sản và các tiêu chuẩn kỹ thuật; đặc biệt chú trọng chất lượng, mỹ thuật, tiến độ công trình. Quá trình thi công phải bảo đảm tôn trọng, gìn giữ các yếu tố lịch sử, văn hóa của di tích…

Công trình xây dựng khu di tích có tổng diện tích khoảng 5.709m² gồm phần hiện trạng và phần mở rộng

Theo Chủ tịch UBND xã Trường Long Nguyễn Văn Thắng, công trình xây dựng khu di tích có tổng diện tích khoảng 5.709m²; trong đó diện tích hiện trạng 2.154m² và phần mở rộng khoảng 3.555m². Các hạng mục chính gồm xây mới đài bia tưởng niệm ngang 8m, dài 12m, đài gắn phù điêu cao 12m.

Xây dựng đền thờ bằng gỗ 1 trệt 1 lầu, nền cao 1,2m, mái lợp ngói; xây mới nhà mát ngang 6,9m, dài 13,9m, mái lợp ngói; xây mới cổng và hàng rào, đường bê tông, sân lát gạch vỉa hè, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cây xanh đồng bộ…

Chính quyền xã Trường Long tặng hoa tri ân các đơn vị hỗ trợ xây dựng khu di tích

Tổng nguồn vốn hơn 25 tỉ đồng từ các đơn vị hỗ trợ như: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, Công ty cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu, Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 586… Dự án được thi công khoảng 5 tháng, dự kiến khánh thành vào dịp lễ 30.4.2027.