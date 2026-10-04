Cần Thơ khởi công chuỗi nhà máy chế biến lúa gạo kết hợp năng lượng sinh khối

Cần Thơ phát triển chuỗi chế biến lúa gạo gắn với năng lượng sinh khối. (Ảnh: Cần Thơ Online)

Chuỗi nhà máy chế biến lúa gạo công suất 500.000 tấn/năm và Trung tâm cung ứng nhiên liệu sinh khối vừa được khởi công tại xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ. Dự án hướng tới kết nối ngành lúa gạo với lĩnh vực năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn.

Dự án tại Cần Thơ là một trong 5 chuỗi nhà máy chế biến gạo kết hợp trung tâm cung ứng nguyên liệu sinh khối do Công ty Cổ phần Green CT đầu tư.

Để hình thành chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng, Green CT đã liên kết với 20 hợp tác xã tại 4 địa phương gồm Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang và Cà Mau. Doanh nghiệp đồng thời tham gia Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp của Chính phủ.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Green CT, dự án ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu, đồng thời tận dụng vỏ trấu - phụ phẩm từ quá trình xay xát - làm nhiên liệu sinh khối.

Điểm đáng chú ý là Green CT xây dựng chuỗi cung ứng nguyên liệu dài hạn với Tập đoàn Erex, đơn vị phát điện sinh khối tại Nhật Bản. Trấu thu hồi từ các nhà máy chế biến của Green CT sẽ được cung cấp cho Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang do Erex đầu tư.

Theo thông tin tại lễ khởi công, Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang tiêu thụ hơn 100.000 tấn trấu/năm và cung cấp điện cho khoảng 50.000 hộ gia đình. Erex hiện có kế hoạch đầu tư 18 nhà máy điện sinh khối tại Việt Nam. Sau dự án tại Cần Thơ, Green CT dự kiến tiếp tục nhân rộng mô hình tại An Giang và Vĩnh Long.

Đồng bằng sông Cửu Long hiện có diện tích gieo trồng lúa khoảng 3,6 triệu ha, sản lượng hơn 24 triệu tấn lúa và đóng góp khoảng 7 triệu tấn gạo xuất khẩu mỗi năm. Việc hình thành các chuỗi chế biến sâu, khép kín được kỳ vọng góp phần gia tăng giá trị nông sản của vùng.