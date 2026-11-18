Ngày 18/11, Bộ Y tế tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ tại phường An Bình, TP Cần Thơ. Công trình có diện tích 2,42ha, tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, quy mô 300 giường bệnh.

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ hoàn thành sau 10 năm xây dựng.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 4/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tháng 10/2017. Đây là dự án nhóm A, công trình dân dụng cấp I, hướng đến phát triển cơ sở khám, chữa bệnh chuyên sâu về chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân khu vực ĐBSCL.

Công trình gồm khối nhà chính với các tòa cao từ 3-8 tầng, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ đồng bộ. Đáng chú ý, bệnh viện được trang bị 11 thang máy, 2 phòng mổ cấp cứu tại tầng 1 và 10 phòng mổ tại tầng 3.

Các hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động chuyên môn được đầu tư gồm khí y tế, vận chuyển mẫu bệnh phẩm, điều hòa không khí, nước RO phục vụ khu mổ, phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, thông tin liên lạc, quản lý tòa nhà và camera giám sát. Bệnh viện cũng được trang bị các phần mềm HIS, LIS, PACS, EMR phục vụ quản lý, lưu trữ thông tin và hoạt động chuyên môn.

BSCKII Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phát biểu tại buổi khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Cương, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án, cho biết dự án trải qua quá trình triển khai với nhiều khó khăn, thách thức, kéo dài hơn kế hoạch ban đầu.

Với sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, phối hợp của TP Cần Thơ cùng nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu, công trình đã hoàn thành các hạng mục xây dựng, đủ điều kiện nghiệm thu, khánh thành và bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

BSCKII Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ – đơn vị tiếp nhận công trình, cho biết việc khánh thành Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển chuyên sâu của bệnh viện. Công trình góp phần nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý chấn thương chỉnh hình, cơ xương khớp và phục hồi chức năng cho người dân ĐBSCL.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành.

Theo ông Vũ, bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư phát triển chuyên môn, ứng dụng kỹ thuật hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng đến xây dựng cơ sở y tế hiện đại, nhân văn, lấy người bệnh làm trung tâm, trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân trong khu vực.

Hiện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã hoàn thiện đề án vị trí việc làm, chuẩn bị nhân sự cho bệnh viện mới. Công tác trang bị thiết bị y tế đang được triển khai theo lộ trình. Bệnh viện phấn đấu sớm đưa công trình vào hoạt động, đón những bệnh nhân đầu tiên trước thềm năm 2027.

Khi được khai thác đồng bộ, bệnh viện sẽ bổ sung năng lực điều trị chuyên sâu về chấn thương chỉnh hình cho khu vực ĐBSCL, góp phần giảm áp lực cho các cơ sở y tế tuyến trên, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại khu vực.