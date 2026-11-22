Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành công tác lắp đặt, hệ thống pháo hoa sẽ được di chuyển bằng sà lan Công viên Tây Đô đến khu vực Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, TP Cần Thơ để phục vụ trình diễn trong đêm khai mạc.

Pháo hoa được vận chuyển đến nơi lắp đặt.

Chương trình pháo hoa nghệ thuật dự kiến gồm 60 giàn phun, thời lượng khoảng 10 phút, bắt đầu ngay sau khi kết thúc Lễ khai mạc vào lúc 20 giờ ngày 22-11. Quá trình lắp đặt, bố trí hệ thống được cán bộ, chiến sĩ triển khai khẩn trương, chặt chẽ, bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật và an toàn.

Công tác lắp đặt được thực hiện cẩn thận.

Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 25-11, với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”.

Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 500 gian hàng triển lãm và khoảng 1.000 đại biểu tham dự lễ khai mạc, trong đó có đại diện các quốc gia Đông Nam Á, những nước xuất nhập khẩu gạo lớn trên thế giới, đối tác thương mại và các tổ chức quốc tế liên quan đến ngành hàng lúa gạo.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS TP Cần Thơ tập trung lắp đặt hệ thống pháo hoa nghệ thuật trên sà lan Công viên Tây Đô.

Đến nay, công tác chuẩn bị Festival cơ bản hoàn tất. Các khu vực trưng bày, giới thiệu thành tựu của bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; triển lãm máy móc, vật tư, ứng dụng chuyển đổi số; giới thiệu gạo đặc sản, gạo hữu cơ, gạo chất lượng cao, sản phẩm OCOP và các sản phẩm chế biến đang được hoàn thiện, sắp xếp, trang trí.

Các giàn pháo hoa được vận chuyển, sắp xếp và bố trí trên sà lan, sẵn sàng phục vụ đêm khai mạc Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026.

Việc tổ chức trình diễn pháo hoa nghệ thuật trên sông Hậu được kỳ vọng tạo điểm nhấn đặc sắc cho đêm khai mạc, góp phần quảng bá hình ảnh TP Cần Thơ năng động, thân thiện, đồng thời mang đến không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách trong những ngày diễn ra Festival.