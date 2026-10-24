Cần Thơ: Khám sức khỏe định kỳ cho người dân vùng biển, tích hợp dữ liệu lên VNeID

Khu vực tư vấn thuốc và chăm sóc sức khỏe.

Chương trình có sự phối hợp giữa đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ với lực lượng y tế cơ sở, dân quân tự vệ và Bộ đội Biên phòng. Các lực lượng hỗ trợ hướng dẫn, đưa đón người dân đến khu vực khám, góp phần bảo đảm hoạt động diễn ra trật tự, thuận lợi.

Đợt khám sức khỏe tại xã Trần Đề diễn ra trong 4 ngày, dự kiến phục vụ hơn 3.000 lượt người dân.

Ngay từ sáng sớm, công tác tiếp đón, phân luồng, khám lâm sàng và cận lâm sàng được tổ chức tại Trạm Y tế xã, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ khám sức khỏe thuận tiện, khoa học, nhất là các nhóm cần được ưu tiên chăm sóc. Qua đó, chương trình không chỉ hướng đến phát hiện sớm bệnh lý mà còn góp phần nâng cao nhận thức về lợi ích của khám sức khỏe định kỳ, hạn chế tình trạng chỉ đến cơ sở y tế khi bệnh đã biểu hiện rõ.

Đối tượng người già, người khuyết tật được ưu tiên thăm khám.

Người dân được khai thác tiền sử bệnh, kiểm tra các chỉ số sức khỏe và khám theo các chuyên khoa như nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, da liễu, mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt; đồng thời được tư vấn về phòng bệnh, nhận biết các yếu tố nguy cơ và chủ động chăm sóc sức khỏe. Trường hợp cần thực hiện thêm các xét nghiệm hoặc kỹ thuật cận lâm sàng sẽ được hướng dẫn theo tình trạng sức khỏe và yêu cầu chuyên môn.

Bên cạnh tổ chức khám tại trạm y tế, đoàn công tác còn đến tận nhà thăm khám cho những người gặp khó khăn trong đi lại. Hoạt động ưu tiên người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính và ngư dân thường xuyên lao động trên biển, góp phần giảm trở ngại về khoảng cách, thời gian và điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế của người dân vùng ven biển.

Kiểm tra mắt cho người dân.

Một nội dung được tích hợp là cập nhật kết quả khám vào hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước hình thành dữ liệu phục vụ theo dõi sức khỏe liên tục.

Hoạt động tại Trần Đề là một trong những cách triển khai khám sức khỏe lưu động, đưa dịch vụ đến gần người dân, kết hợp từng bước hoàn thiện Hồ sơ sức khỏe cho người dân, tiến tới cập nhật hồ sơ này vào cổng VNeID.

Việc kết nối, tích hợp thông tin trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Công an giúp người dân có điều kiện quản lý thông tin sức khỏe thuận tiện hơn, đồng thời hỗ trợ ngành Y tế nâng cao hiệu quả quản lý và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Thông tin từ Sở Y tế thành phố Cần Thơ, tính đến giữa tháng 10/2026, toàn thành phố có 2.282.183 người được khám sức khỏe trên tổng dân số 3.236.014 người, đạt tỷ lệ 70,52%. Số Sổ sức khỏe điện tử đã được khởi tạo trên ứng dụng VNeID là 1.202.765, tương ứng 37,16% dân số. Thành phố có 52 cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe theo quy định, gồm 33 cơ sở công lập và 19 cơ sở ngoài công lập.

Để tiếp tục mở rộng độ bao phủ, thành phố tổ chức khám tại cơ sở y tế, trường học, cơ quan, doanh nghiệp và triển khai các đợt khám lưu động phù hợp với điều kiện từng địa phương; đồng thời tăng cường phối hợp giữa ngành Y tế, chính quyền cơ sở và các đơn vị liên quan trong rà soát đối tượng, bố trí nguồn lực, cập nhật dữ liệu sức khỏe. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện kế hoạch trong năm 2026 là 193 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước, nguồn huy động và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.