Cần Thơ khám, điều trị răng miễn phí cho 400 học sinh trong dịp Trung thu

Chiều 26.9, Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt TP. Cần Thơ cho biết, vừa phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo và chính quyền địa phương tổ chức khám, chữa răng miễn phí cho 400 học sinh ở Trường Tiểu học Thới Hưng (xã Thới Hưng). Đây là hoạt động hướng đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng thời mang ý nghĩa thiết thực nhân dịp Tết Trung thu năm nay.

Các bác sĩ khám, điều trị răng miệng miễn phí cho các em nhân dịp Tết Trung thu năm 2026

Theo đó, khu vực khám răng được các bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện bố trí phù hợp với điều kiện trường học. Các bàn khám, giường trám, ghế nhổ răng… được sắp xếp hợp lý, tạo thành quy trình khám và điều trị liên hoàn. Học sinh lần lượt được hướng dẫn đến từng khu vực, giúp quá trình thăm khám diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.

Các em học sinh được các bác sĩ kiểm tra tình trạng răng miệng, tư vấn và thực hiện điều trị đối với những trường hợp cần thiết. Một số học sinh được nhổ răng, trám răng ngay tại trường.

Việc đưa dịch vụ khám và điều trị đến tận trường học giúp các em học sinh được chăm sóc sức khỏe răng miệng kịp thời. Đây còn là cách để phát hiện sớm những vấn đề răng miệng mà các em và phụ huynh có thể chưa nhận biết.

Khoảng 400 học sinh của Trường Tiểu học Thới Hưng, xã Thới Hưng, TP. Cần Thơ được khám, điều trị răng miệng miễn phí

Cùng với khám và điều trị, các bác sĩ còn dành thời gian hướng dẫn học sinh chăm sóc răng miệng đúng cách. Các em được nhắc nhở duy trì thói quen đánh răng sau khi ăn, trước khi đi ngủ, tối thiểu 2 lần mỗi ngày. Chú ý giữ vệ sinh răng miệng, hạn chế những thói quen có thể làm tăng nguy cơ sâu răng.

Đây là chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt TP. Cần Thơ với Sở Giáo dục và Đào tạo về nha học đường dành cho các em. Bệnh viện sẽ ưu tiên lựa chọn các trường ở vùng sâu, vùng xa để khám và tư vấn cho các em học sinh cách chăm sóc răng miệng.

Mục đích của các đợt khám, chữa răng cũng nhằm tuyên truyền, hướng dẫn cho các em cách chăm sóc răng miệng để có hàm răng khỏe, đẹp.

Cùng với khám và điều trị, các bác sĩ còn hướng dẫn học sinh chăm sóc răng miệng đúng cách

Theo BSCKII Phạm Văn Phương, Giám đốc Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt TP. Cần Thơ, trước đó Bệnh viện nhận được thư ngỏ của Trường Tiểu học Thới Hưng về khám răng miệng cho học sinh. Bệnh viện đã cử nhân viên đi khảo sát và nghe báo cáo về y tế học đường, cũng như tham khảo ý kiến Ban giám hiệu. Tại đây, có nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ bận mưu sinh, nên việc chỉ bảo các con chăm sóc răng miệng còn hạn chế.

Bên cạnh việc khám và điều trị, các em học sinh còn được nhận những phần quà gồm bàn chải và kem đánh răng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 30 triệu đồng, từ nguồn của Bệnh viện và các nguồn hỗ trợ khác.

Thời gian tới, Bệnh viện sẽ duy trì thường xuyên hoạt động này nhằm từng bước nâng cao ý thức phòng bệnh, giảm tỉ lệ mắc các bệnh răng miệng ở trẻ em; góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.