Đại biểu cắt băng khai mạc con đường lúa gạo. (Ảnh: THANH TÂM)

Với chiều dài khoảng 300m và sử dụng 25.000 chậu lúa được sắp đặt công phu, công trình tạo nên hình ảnh cánh đồng lúa thu nhỏ sinh động ngay giữa lòng đô thị.

Không gian nghệ thuật này tái hiện trọn vẹn hành trình phát triển của hạt gạo Việt qua các thời kỳ: từ giai đoạn sơ khai, kinh tế tiểu nông đến nền nông nghiệp xanh 4.0, ứng dụng công nghệ cao, dữ liệu số và sản xuất giảm phát thải trong kỷ nguyên mới.

Du khách chụp ảnh lưu niệm con đường lúa gạo tại Festival. (Ảnh: THANH TÂM)

Tại phân khu tái hiện nghề nông truyền thống, nhiều nông cụ gắn liền với đời sống xưa như cối xay bột, cối giã gạo, lưỡi hái, bồ lúa, thúng đựng lúa cùng tiểu cảnh mái nhà tranh, đống rơm và con trâu cày ruộng được bài trí chân thực.

Không gian này trở thành điểm dừng chân ý nghĩa, giúp thế hệ trẻ hình dung rõ nét hơn về bề dày văn minh lúa nước của dân tộc.

Ngay trong ngày đầu mở cửa, công trình đã thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách gần xa đến tham quan, chụp ảnh, tạo điểm nhấn ấn tượng cho kỳ Festival năm nay.