Chương trình nghệ thuật là một hành trình cảm xúc, từ ký ức dưới vầng trăng, qua sức mạnh cộng đồng trên dòng sông, đến hình ảnh một Cần Thơ trẻ trung, hội nhập và hướng tới tương lai.

Thông qua các tiết mục ca múa, hoạt cảnh, hòa tấu nhạc ngũ âm đã tái hiện những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ, từ điệu múa Rô băm, Lễ hội Oóc Om Bóc, tiếng nhạc ngũ âm đến hình ảnh những chiếc ghe Ngo cùng tranh tài trên dòng sông.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ 2026.

Qua đó, khắc họa sự giao thoa, hội tụ văn hóa các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa; đồng thời thể hiện hình ảnh TP Cần Thơ năng động, giàu bản sắc, đang đổi mới, hội nhập và phát triển.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu khai mạc lễ hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, Oóc Om Bóc là một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Lễ hội gắn với tín ngưỡng dân gian, đời sống lao động và khát vọng bình an, no ấm; trong đó, nghi thức Cúng Trăng và hoạt động đua ghe Ngo thể hiện những giá trị văn hóa, tinh thần cộng đồng và truyền thống đoàn kết được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Chương trình nghệ thuật là một hành trình cảm xúc, từ ký ức dưới vầng trăng, qua sức mạnh cộng đồng trên dòng sông, đến hình ảnh một Cần Thơ trẻ trung, hội nhập và hướng tới tương lai.

Việc tổ chức Lễ hội gắn với chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 càng có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững.

"Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào; tạo điều kiện để các vị chức sắc, người có uy tín, nghệ nhân và cộng đồng cùng tham gia bảo tồn, trao truyền tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật, lễ hội, phong tục và những giá trị văn hóa tốt đẹp cho thế hệ trẻ." - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 21 - 24/11, với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền; trình diễn thả đèn nước, ghe Cà Hâu; Lễ Cúng Trăng và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Rộn ràng hoạt động trình diễn thả Đèn Nước và ghe Cà Hâu.

Điểm nhấn của Lễ hội là Giải Đua ghe Ngo TP Cần Thơ mở rộng, với sự tham gia của trên 80 đội ghe nam, nữ. Đây là dịp để các đội thể hiện sức mạnh, kỹ thuật, tinh thần thượng võ và sự phối hợp đoàn kết; đồng thời mang đến cho Nhân dân và du khách những cuộc tranh tài sôi nổi, hấp dẫn.

Chiều cùng ngày, trong khuôn khổ lễ hội đã diễn ra nghi thức thả Đèn Nước. Hoạt động trình diễn thả Đèn nước nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, góp phần nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển.