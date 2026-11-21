Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu di sản phương nam”. (Ảnh: VĂN ÚT)

Sự kiện diễn ra trong không khí cả nước hướng đến kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946–24/11/2026), đồng thời chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước.

Lễ hội Oóc Om Bóc là nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng truyền thống có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ, được tổ chức vào dịp rằm tháng 10 âm lịch hằng năm. Đây cũng là một trong những di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận.

Thông qua lễ hội, thành phố Cần Thơ mong muốn tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer, đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Ngay sau nghi thức khai mạc, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu di sản phương nam” được dàn dựng công phu, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật, trong đó có những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống Khmer Nam Bộ.

Điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay là Giải đua ghe Ngo trên sông Maspéro, diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11, với sự tham gia của 84 đội ghe, gồm 67 đội nam và 17 đội nữ.

Theo Ban tổ chức, lễ khai mạc giải đua diễn ra lúc 11 giờ 30 phút ngày 23/11; lễ bế mạc dự kiến lúc 16 giờ 30 phút ngày 24/11 tại khán đài Đua ghe Ngo trên sông Maspéro.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu khai mạc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đua ghe Ngo từ lâu đã trở thành hoạt động thể thao truyền thống gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer. Mỗi chiếc ghe không chỉ đại diện cho một ngôi chùa, một phum sóc, mà còn là biểu tượng của sức mạnh cộng đồng, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Trên đường đua, sự phối hợp nhịp nhàng của các tay bơi cùng tiếng trống thúc giục và sự cổ vũ nhiệt tình của người dân tạo nên không khí sôi động, đặc trưng của lễ hội. Đây cũng là dịp để các phum sóc gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh giải đua ghe Ngo, lễ hội còn có các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc như Lễ Cúng Trăng, trình diễn thả đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hậu trên sông Maspéro, phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ.

Phát biểu tại chương trình, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh ý nghĩa của việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc–Đua ghe Ngo năm 2026 không chỉ tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, gìn giữ bản sắc của đồng bào Khmer, mà còn là dịp quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh du lịch của thành phố Cần Thơ đến với du khách trong nước và quốc tế.

Trình diễn thả đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hậu trên sông Maspéro, phường Sóc Trăng. (Ảnh: VĂN ÚT)

Thông qua các hoạt động lễ hội, thành phố kỳ vọng góp phần kích cầu du lịch, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng, dịch vụ du lịch, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển du lịch bền vững, khuyến khích người dân tham gia vào các hoạt động du lịch tại địa phương.

Với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, Lễ hội Oóc Om Bóc–Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026 hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa, du lịch tiêu biểu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần lan tỏa những giá trị di sản và bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ.