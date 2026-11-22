Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác Trung ương tham quan con đường lúa gạo. (Ảnh: VĂN ÚT)

Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và đông đảo đại biểu trong nước, quốc tế.

Diễn ra từ ngày 22-25/11, Festival là sự kiện có quy mô quốc tế, nhằm thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường kết nối chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 1.000 đại biểu trong và ngoài nước, trong đó có đại diện các quốc gia Đông Nam Á, đối tác xuất nhập khẩu gạo lớn và nhiều tổ chức quốc tế.

Thành phố Cần Thơ vinh danh nhà tài trợ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Điểm nhấn của Festival là không gian triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai”, tái hiện hành trình hình thành, phát triển của nền nông nghiệp lúa nước Việt Nam qua các thời kỳ, từ sản xuất sơ khai, kinh tế tiểu nông, công nghiệp hóa đến nông nghiệp 4.0.

Thông qua 12 tiểu cảnh được thiết kế công phu, kết hợp hình ảnh, tư liệu, video và công nghệ trình chiếu 3D mapping, khách tham quan có dịp tìm hiểu về lịch sử cây lúa, những thành tựu sản xuất và định hướng phát triển ngành hàng lúa gạo trong tương lai.

Không gian triển lãm còn giới thiệu thành tựu của các địa phương, doanh nghiệp; máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất hiện đại; các dòng gạo đặc sản, gạo hữu cơ và gạo chất lượng cao.

Với hơn 500 gian hàng, Festival tạo điều kiện để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hội thảo, diễn đàn chuyên đề được tổ chức, tập trung vào các vấn đề thiết thực của ngành lúa gạo như: “Tương lai hạt gạo xanh-Giải pháp khoa học, công nghệ, số hóa và phát thải thấp”; “Gạo xanh Việt Nam-Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế” và Diễn đàn Xúc tiến đầu tư FDI. Đây là dịp để các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và đối tác quốc tế trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thúc đẩy sản xuất xanh, nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của gạo Việt Nam.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Festival còn tổ chức các hội thi về nghệ thuật, ẩm thực và sáng tạo từ lúa gạo; trình diễn máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp hiện đại tại xã Vị Thủy, đồng thời kết hợp các hoạt động trải nghiệm văn hóa, tham quan chợ nổi Cái Răng và du lịch sinh thái, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người miền Tây Nam Bộ.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là chương trình trình diễn cơ giới hóa, thiết bị công nghệ tiên tiến trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp và mô hình nông nghiệp tuần hoàn từ rơm tại xã Vị Thủy. Chương trình thu hút khoảng 500 đại biểu trong nước và quốc tế, với khoảng 15 loại máy móc, thiết bị được vận hành trực tiếp trên đồng ruộng.

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Các công đoạn sản xuất được giới thiệu từ làm đất, gieo sạ, phun thuốc bằng máy bay không người lái đến thu hoạch, cuộn và xử lý rơm rạ. Nhiều thiết bị hiện đại như máy gieo sạ hàng, máy gieo sạ cụm kết hợp vùi phân, cảm biến mực nước, thiết bị đo phát thải, robot hỗ trợ canh tác và drone nông nghiệp được đưa vào trình diễn.

Ở khâu sau thu hoạch, các loại máy gặt đập liên hợp, máy cuốn rơm, máy xới vùi rơm rạ và thiết bị đảo trộn phân hữu cơ từ rơm được giới thiệu, cho thấy khả năng tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để phục vụ sản xuất.

Đặc biệt, mô hình thu gom, ủ rơm làm phân hữu cơ rồi đưa trở lại đồng ruộng góp phần hạn chế tình trạng đốt rơm sau thu hoạch, giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm tài nguyên và hướng đến nền nông nghiệp tuần hoàn.

Thông qua hoạt động trình diễn, đại diện cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân có điều kiện trực tiếp quan sát, đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ vào sản xuất, từ đó lựa chọn giải pháp phù hợp nhằm giảm chi phí, sử dụng hiệu quả vật tư nông nghiệp và nâng cao giá trị hạt gạo.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Thực tế cho thấy, cơ giới hóa sản xuất lúa tại thành phố Cần Thơ đã có những chuyển biến tích cực, nhất là ở các khâu làm đất, gieo sạ và thu hoạch. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ, gắn với tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế hợp tác, nâng cao vai trò của hợp tác xã và tăng cường liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp.

Festival lần thứ II năm 2026 cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Thông qua việc giới thiệu các mô hình cánh đồng cơ giới, lúa-tôm-trái cây, cánh đồng số, hạt gạo xanh và những phương thức canh tác đặc trưng của từng vùng miền, sự kiện góp phần lan tỏa tư duy sản xuất nông nghiệp hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trải qua chiều dài lịch sử, cây lúa, hạt gạo luôn gắn liền với nền văn minh lúa nước, sự thịnh vượng và những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Trong đó, Đồng bằng sông Cửu Long giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là vựa lúa lớn của cả nước, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và đóng góp tích cực vào an ninh lương thực toàn cầu.

Nghi thức khai mạc con đường lúa gạo. (Ảnh: VĂN ÚT)

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của hàng triệu nông dân, hợp tác xã, nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của ngành lúa gạo Việt Nam. Từ một quốc gia chủ yếu sản xuất và xuất khẩu gạo truyền thống, Việt Nam đã từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển các dòng gạo thơm, gạo đặc sản, gạo hữu cơ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiều thị trường quốc tế.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi tư duy từ xuất khẩu nông sản sang xuất khẩu công nghệ nông nghiệp. Việt Nam không chỉ xuất khẩu gạo, cà phê, hạt điều mà còn cần đưa kinh nghiệm, mô hình và công nghệ sản xuất nông nghiệp ra thế giới, qua đó tạo thêm giá trị gia tăng và nâng cao vị thế quốc gia. Đây cũng là hướng đi quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Khoảng 15 loại máy móc, thiết bị được vận hành trên đồng ruộng. (Ảnh: VĂN ÚT)

Trước những yêu cầu và thách thức mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố Cần Thơ tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; áp dụng quy trình canh tác tuần hoàn, số hóa, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và trí tuệ nhân tạo nhằm giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái và giảm phát thải khí nhà kính.

Đồng thời, cần củng cố, phát huy mô hình liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước-Nhà nông-Nhà khoa học-Doanh nghiệp; chú trọng xây dựng, bảo vệ thương hiệu gạo Việt Nam, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam-Vươn tầm quốc tế”, Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II năm 2026 không chỉ là dịp tôn vinh giá trị cây lúa, hạt gạo mà còn mở ra cơ hội kết nối, hợp tác, xúc tiến đầu tư và chuyển giao công nghệ. Qua đó, góp phần thúc đẩy ngành hàng lúa gạo Việt Nam chuyển đổi theo hướng xanh, hiện đại, bền vững, từng bước khẳng định vị thế và thương hiệu gạo Việt Nam trên bản đồ lương thực thế giới.