Các đại biểu tham dự đêm khai mạc

Tham dự khai mạc có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và đông đảo đại biểu trong nước, quốc tế.

Festival diễn ra từ ngày 22 đến 25/11, đây là sự kiện có quy mô quốc tế, nhằm thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường kết nối chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 1.000 đại biểu trong và ngoài nước, trong đó có đại diện các quốc gia Đông Nam Á, đối tác xuất nhập khẩu gạo lớn và nhiều tổ chức quốc tế.

Ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trải qua chiều dài lịch sử, cây lúa, hạt gạo luôn gắn liền với nền văn minh lúa nước, sự thịnh vượng và những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

Trong đó, ĐBSCL giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là vựa lúa lớn của cả nước, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và đóng góp tích cực vào an ninh lương thực toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của hàng triệu nông dân, hợp tác xã, nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của ngành lúa gạo Việt Nam.

Từ một quốc gia chủ yếu sản xuất và xuất khẩu gạo truyền thống, Việt Nam đã từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển các dòng gạo thơm, gạo đặc sản, gạo hữu cơ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiều thị trường quốc tế.

Điểm nhấn của Festival là không gian triển lãm "Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai", tái hiện hành trình hình thành, phát triển của nền nông nghiệp lúa nước Việt Nam qua các thời kỳ, từ sản xuất sơ khai, kinh tế tiểu nông, công nghiệp hóa đến nông nghiệp 4.0.

Thông qua 12 tiểu cảnh được thiết kế công phu, kết hợp hình ảnh, tư liệu, video và công nghệ trình chiếu 3D Mapping, khách tham quan có dịp tìm hiểu về lịch sử cây lúa, những thành tựu sản xuất và định hướng phát triển ngành hàng lúa gạo trong tương lai.

Không gian triển lãm còn giới thiệu thành tựu của các địa phương, doanh nghiệp; máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất hiện đại; các dòng gạo đặc sản, gạo hữu cơ và gạo chất lượng cao.

Với hơn 500 gian hàng, Festival tạo điều kiện để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hội thảo, diễn đàn chuyên đề được tổ chức, tập trung vào các vấn đề thiết thực của ngành lúa gạo như: "Tương lai hạt gạo xanh - Giải pháp khoa học, công nghệ, số hóa và phát thải thấp"; "Gạo xanh Việt Nam - Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế" và Diễn đàn Xúc tiến đầu tư FDI.

Đây là dịp để các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và đối tác quốc tế trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thúc đẩy sản xuất xanh, nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của gạo Việt Nam.

Ông Đỗ Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ cho biết, Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II không chỉ tôn vinh thành tựu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, mà còn là diễn đàn kết nối tri thức, công nghệ, thị trường và nguồn lực phát triển.

Đặc biệt, không gian "Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai" sẽ tái hiện, khắc họa hành trình của cây lúa Việt Nam - từ nền văn minh lúa nước lâu đời đến những cánh đồng ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại; qua đó tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, tri thức và sức sáng tạo của các thế hệ người Việt gắn bó với cây lúa, hạt gạo.

Cần Thơ kỳ vọng các hoạt động của Festival sẽ tạo thêm những kết nối thực chất: giữa vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến, nhà phân phối và thị trường; giữa nhà khoa học với nhu cầu sản xuất; giữa nhà đầu tư với các dự án tiềm năng; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong phát triển ngành hàng lúa gạo xanh, chất lượng cao, phát thải thấp.

Ông Đồng Văn Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ và ông Trương Cảnh Tuyên Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ trao Bằng khen của UBND TP. Cần Thơ và tặng hoa cho các nhà tài trợ

Với chủ đề "Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế", Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II năm 2026 không chỉ là dịp tôn vinh giá trị cây lúa, hạt gạo mà còn mở ra cơ hội kết nối, hợp tác, xúc tiến đầu tư và chuyển giao công nghệ.

Qua đó, góp phần thúc đẩy ngành hàng lúa gạo Việt Nam chuyển đổi theo hướng xanh, hiện đại, bền vững, từng bước khẳng định vị thế và thương hiệu gạo Việt Nam trên bản đồ lương thực thế giới.