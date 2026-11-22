Ngày 22.11, Ban Tổ chức Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 tổ chức khai mạc “Con đường lúa gạo Việt Nam” tại khu vực Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ.

Đây là hoạt động trong chương trình Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026, do TP. Cần Thơ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ VHTTDL và Bộ Công Thương tổ chức.

Cần Thơ khai mạc “Con đường lúa gạo Việt Nam”

Công trình “Con đường lúa gạo Việt Nam”, với chủ đề “Từ quá khứ đến tương lai”, có chiều dài gần 300m, được bố trí dọc theo trục đường Trần Văn Khéo. “Con đường lúa gạo” là không gian tái hiện hành trình của hạt gạo Việt, được chia thành 4 giai đoạn gồm: sơ khai, kinh tế tiểu nông, công nghiệp hóa và nông nghiệp 4.0, kết hợp với 12 tiểu cảnh được lồng ghép, truyền tải những thông điệp ý nghĩa.

Khu triển lãm sử dụng gần 25.000 chậu lúa để trưng bày theo từng giai đoạn, mang đến không gian sinh động, thu hút sự quan tâm, của người dân địa phương và du khách gần xa.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan (thứ 4 từ phải vào), cùng các đại biểu tham quan "Con đường lúa gạo"

Nằm trong khuôn khổ chương trình Festival Quốc tế Ngành hàng lúa gạo. Ngày 22.11, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) tổ chức Lễ ra mắt hệ sinh thái “Nông dân chốt đơn”, ký kết hợp tác và triển khai phiên Mega Livestream đầu tiên tại Công viên sông Hậu (TP. Cần Thơ).

Hệ sinh thái “Nông dân chốt đơn” được triển khai, nhằm hỗ trợ nông dân, hợp tác xã và các chủ thể OCOP quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu và kết nối tiêu thụ thông qua các nền tảng số.

Dự án kết hợp thế mạnh truyền thông của VTV Nam Bộ với mạng xã hội, cùng sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung (KOL/KOC) và nền tảng thương mại điện tử, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng.

VTV Nam Bộ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Du lịch TP. Cần Thơ

Tại sự kiện, VTV Nam Bộ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Du lịch TP. Cần Thơ, nhằm phối hợp kết nối, hỗ trợ các chủ thể OCOP tham gia quảng bá, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm.

Điểm nhấn của chương trình là phiên Mega Livestream kéo dài từ 10h00 đến 20h00 cùng ngày, với sự tham gia của MC, biên tập viên VTV Nam Bộ. Thông qua hoạt động trải nghiệm sản phẩm và tương tác trực tiếp với người xem, chương trình hướng đến việc đưa nông sản, đặc sản vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng.

Nhà báo Phùng Hiệp, Phó giám đốc VTV Nam Bộ phát biểu

Nhà báo Phùng Hiệp, Phó giám đốc VTV Nam Bộ cho biết, mô hình “Nông dân chốt đơn” với một niềm tin rằng nông dân Việt Nam không chỉ xứng đáng có những mùa màng bội thu, mà còn xứng đáng có một thị trường rộng mở, một thương hiệu được trân trọng và một vị thế chủ động trong nền kinh tế số.

Đặc biệt, việc triển khai hệ sinh thái “Nông dân chốt đơn” còn gắn với nhiệm vụ chính trị và định hướng phát triển chiến lược của Đài Truyền hình Việt Nam.

Với “Nông dân chốt đơn”, VTV Nam Bộ hướng tới xây dựng hệ sinh thái kết nối bền vững, nơi cơ quan truyền thông, đơn vị xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung và các chủ thể sản xuất cùng chung tay tạo ra giá trị…