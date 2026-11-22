Sáng ngày 22/11, tại Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế, TP Cần Thơ), Ban tổ chức Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 tổ chức lễ khai mạc Con đường lúa gạo với chủ đề “Từ quá khứ đến tương lai”.

Các đại biểu tham quan con đường lúa gạo. (Ảnh: Văn Dương)

Theo đó, con đường lúa gạo có chiều dài gần 300m, được bố trí dọc theo đường Trần Văn Khéo, kết nối từ cổng chính lễ hội đến khu vực sân khấu tại Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế). Toàn bộ khu triển lãm là một không gian tái hiện hành trình phát triển của hạt gạo Việt Nam qua 4 giai đoạn gồm sơ khai, kinh tế tiểu nông, công nghiệp hóa và nông nghiệp 4.0.

Điểm nhấn của công trình là 12 tiểu cảnh được thiết kế, sắp đặt đan xen, truyền tải những thông điệp về lịch sử, văn hóa và sự chuyển mình của ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Ngoài ra, gần 25.000 chậu lúa cũng được sử dụng để trang trí, tạo nên không gian trải nghiệm sinh động, mang đậm dấu ấn văn hóa nông nghiệp.

Theo ban tổ chức, thông qua cách bài trí trực quan, con đường lúa gạo không chỉ tái hiện quá trình hình thành, phát triển của nền văn minh lúa nước mà còn khắc họa những bước tiến của ngành hàng lúa gạo trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp hiện đại.

Đặc biệt, với chủ đề “Từ quá khứ đến tương lai”, con đường lúa gạo còn mang thông điệp về sự kế thừa những giá trị truyền thống, đồng thời mở ra khát vọng xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững.