Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ mở rộng năm 2026 chính thức khai mạc trên sông Maspero.

Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ mở rộng năm 2026 – tranh Cúp Nhựa Bình Minh diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11, trên đoạn sông Maspero giữa phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026, gắn với các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo là nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer, thể hiện lòng biết ơn thiên nhiên, ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu khai mạc.

Đặc biệt, hoạt động đua ghe Ngo còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và sức mạnh cộng đồng, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Thông qua lễ hội và giải đua, TP Cần Thơ mong muốn giới thiệu đến người dân, du khách trong và ngoài nước hình ảnh vùng đất giàu bản sắc văn hóa, năng động, nghĩa tình và mến khách; đồng thời tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer.

Ban tổ chức trao cờ luân lưu và bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí cho các đội đua.

Giải đấu năm nay có sự tham gia của 84 đội ghe Ngo, gồm 67 đội nam và 17 đội nữ, với gần 6.900 vận động viên đến từ TP Cần Thơ và tỉnh Cà Mau. Để chuẩn bị cho giải, nhiều đội ghe đã tập luyện liên tục từ hai tháng trở lên, sẵn sàng bước vào những cuộc tranh tài quyết liệt.

Theo thể lệ, ở nội dung nam, các đội thi đấu cự ly 1.200m. Trong ngày 23/11, các đội tranh tài vòng bảng qua 4 lượt đua để lựa chọn 32 đội có thành tích tốt nhất bước vào vòng loại trực tiếp.

Đối với nội dung nữ, 17 đội tranh tài ở cự ly 1.000m, chọn 8 đội vào vòng tứ kết. Các trận tứ kết nữ được tổ chức ngay trong chiều 23/11 để xác định những đội giành quyền vào bán kết.

Toàn cảnh lễ khai mạc Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ mở rộng năm 2026 trên sông Maspero.

Ngày 24/11, giải tiếp tục diễn ra các vòng đấu loại trực tiếp của nội dung nam, cùng những cuộc tranh tài bán kết, chung kết ở cả hai nội dung nam và nữ để xác định các đội xuất sắc nhất.

Ngay sau lễ khai mạc, không khí trên sông Maspero trở nên sôi động khi những chiếc ghe Ngo lần lượt tiến về vị trí xuất phát. Tiếng trống, tiếng reo hò cùng những nhịp chèo đồng đều của các vận động viên tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách đứng kín nhiều khu vực hai bên bờ sông theo dõi, cổ vũ.

Không chỉ mang đến những cuộc đua gay cấn, lễ khai mạc còn tạo điểm nhấn với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật Khmer, giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống gắn liền với đời sống cộng đồng.

Những chiếc ghe Ngo rực rỡ sắc màu trên sông Maspero, tạo nên không khí sôi động trong ngày khai hội.

Đáng chú ý, chương trình còn giới thiệu về nguồn gốc, ý nghĩa văn hóa của ghe Ngo, từ nghi lễ hạ thủy, việc bảo quản ghe tại các ngôi chùa Khmer đến nghệ thuật chạm khắc, trang trí thân ghe. Qua đó, góp phần tôn vinh những nghệ nhân, người thợ và sự chung sức của cộng đồng trong việc gìn giữ nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Lễ hội Oóc Om Bóc đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó, đua ghe Ngo là hoạt động nổi bật, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer.

Vượt ra ngoài ý nghĩa của một cuộc thi đấu thể thao, mỗi chiếc ghe Ngo còn mang theo niềm tự hào của phum sóc, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của cộng đồng.

Lực lượng Cảnh sát tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông đường thủy trong thời gian diễn ra Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026.

Đông đảo người dân và du khách tập trung hai bên bờ sông Maspero để theo dõi, cổ vũ Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026.

Việc duy trì tổ chức Giải đua ghe Ngo hằng năm không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống mà còn tạo sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách, quảng bá hình ảnh TP Cần Thơ và vùng đất Tây Nam Bộ.