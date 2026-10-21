Cần Thơ kết nối tiêu thụ sản phẩm xanh do phụ nữ làm chủ

Bà Lê Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

“Cần tạo được sự kết nối thực chất giữa bên sản xuất với bên có nhu cầu tiêu thụ để sản phẩm đến thị trường và duy trì đầu ra ổn định”, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ nhấn mạnh tại Hội thảo kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm xanh do phụ nữ làm chủ, diễn ra chiều 20/10.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, hội thảo là dịp trao đổi kinh nghiệm hướng đến mục tiêu tạo dựng mối liên kết thực chất giữa bên cung ứng và bên có nhu cầu tiêu thụ, giúp sản phẩm xanh do phụ nữ làm chủ có thêm cơ hội tiếp cận các kênh phân phối, nâng cao giá trị và từng bước phát triển thị trường ổn định. Để phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững, bên cạnh sự nỗ lực của từng cơ sở rất cần sự đồng hành của các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, nhà phân phối, tổ chức tín dụng và các đơn vị hỗ trợ.

Diễn giả Trần Hoàng Tuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp trình bày tham luận. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường tiếp tục nắm bắt nhu cầu của hội viên, phụ nữ, rà soát, lựa chọn những sản phẩm có tiềm năng để hỗ trợ phù hợp, từ hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu đến quảng bá và tiêu thụ. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp, nhà phân phối, tổ chức tín dụng và chuyên gia để kết nối giao thương, hỗ trợ kiến thức, nguồn lực và cơ hội tiếp cận thị trường.

Đối với phụ nữ đang sản xuất, kinh doanh, cần tiếp tục chủ động đổi mới, chú trọng chất lượng và uy tín, lắng nghe ý kiến khách hàng, ứng dụng công nghệ số và tìm kiếm cơ hội liên kết. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố mong muốn doanh nghiệp, nhà phân phối và các đơn vị đồng hành tiếp tục nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và quan tâm kết nối tiêu thụ sản phẩm do phụ nữ làm chủ để tạo dựng mối liên kết thực chất, lâu dài, giúp sản phẩm có đầu ra tốt hơn và hoạt động kinh doanh của phụ nữ phát triển ổn định.

Đại diện doanh nghiệp trình bày tham luận. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Hội thảo tập trung trao đổi về xu hướng thị trường, nhu cầu của người tiêu dùng và cơ hội phát triển sản phẩm xanh; vai trò kết nối của hội và các đơn vị đồng hành hỗ trợ phụ nữ từng bước hoàn thiện sản phẩm, tiếp cận nguồn lực và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm từ những mô hình khởi nghiệp có sản phẩm được thị trường đón nhận; đề xuất giải pháp hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và thương mại điện tử trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Theo ông Trần Hoàng Tuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp, xu hướng tiêu dùng xanh không chỉ là lựa chọn cá nhân mà đang dần trở thành yếu tố tác động mạnh mẽ tới chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, nhà sản xuất cần phải đối mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu thụ năng lượng và đáp ứng ngày càng nhiều tiêu chí bền vững. Không dừng ở việc gắn nhãn xanh mà cần đầu tư vào chất lượng thực chất, minh bạch quy trình và truyền thông rõ ràng về giá trị sản phẩm.

Theo bà Lê Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, thời gian qua Sở có nhiều chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã do chị em làm chủ như chương trình hỗ trợ cho sản phẩm khởi nghiệp, hỗ trợ tài sản trí tuệ, xây dựng thương hiệu, đăng ký tài sản sở hữu trí tuệ, đổi mới công nghệ thiết bị để các doanh nghiệp. Thời gian tới, cần tăng cường liên kết giữa nông dân - doanh nghiệp - nhà khoa học dưới sự hỗ trợ của nhà nước nhằm gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Hội thảo kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm xanh do phụ nữ làm chủ. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Tại hội thảo, Ban tổ chức trao giải cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2026. Giải Nhất thuộc về dự án “Bảo tồn, nâng cao giá trị trái lêkima tại địa phương” của tác giả Đỗ Thị Xuân Diệu. Hai dự án đồng giải Nhì gồm “Sản xuất và thương mại sữa gạo tím than Probelife” của tác giả Huỳnh Thị Kiều Tiên và “Hệ sinh thái tre - du lịch cộng đồng làng nghề mây tre đan Thủy Tuyết” của tác giả Trương Thị Bạch Thủy.

Ba dự án đồng giải Ba gồm “Hoa tái sinh - khởi nghiệp xanh từ chai nhựa” của tác giả Ngô Thị Nha; “Dầu gội thảo dược hỗ trợ mọc tóc từ đinh lăng” của nhóm Đinh Lăng Xanh; và “ABABIO CONECT - Hệ sinh thái thương mại đa kênh, giải pháp cho nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu tại Mekong”, do bà Võ Thị Ngọc Hương đại diện.