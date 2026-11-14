Cần Thơ: Kết nối những tấm lòng hướng về biển, đảo quê hương

Tham dự chương trình có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ "Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo", Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9; đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đông đảo hội viên CLB...

Đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ "Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo", Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” phát biểu tại họp mặt.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu, hội viên cùng ôn lại chặng đường 12 năm xây dựng, phát triển và những kết quả nổi bật trong hành trình kết nối, lan tỏa tình yêu, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với biển, đảo quê hương. Chia sẻ tại chương trình, đồng chí Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh ý nghĩa của việc duy trì, mở rộng mạng lưới hội viên nhằm quy tụ, phát huy sức mạnh của những tấm lòng luôn hướng về biển, đảo Tổ quốc.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 phát biểu tại họp mặt.

Đến nay, CLB đã phát triển mạng lưới tại 34 tỉnh, thành phố trong nước và 12 quốc gia, với 6.152 hội viên cá nhân, 206 đơn vị hội viên tập thể và 88 nhóm hội viên. Từ sự chung sức, đồng lòng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, CLB đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như chăm lo học sinh nghèo, hỗ trợ người dân vùng khó khăn, xây dựng trường học, trao học bổng và động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, biển, đảo.

Ban tổ chức trao bảng biểu trưng học bổng tặng các học sinh dân tộc và vùng ven biển khó khăn tại TP Cần Thơ.

Đánh giá cao những kết quả đạt được, Trung tướng Hồ Văn Thái khẳng định, các hoạt động của CLB mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới, biển, đảo; qua đó củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đồng chí mong muốn CLB tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trên địa bàn Quân khu 9.

Ban tổ chức trao bảng biểu trưng học bổng tặng học sinh con em cán bộ thuộc Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và Cà Mau.

Dịp này, Quỹ "Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo" và CLB trao hơn 600 suất học bổng thường niên (1 triệu đồng/suất) tặng học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng biên giới, biển đảo và con em cán bộ, QNCN thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng có hoàn cảnh khó khăn tại TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau; trao 16 suất học bổng “Vòng tay nhân ái” (6 triệu đồng/suất) hỗ trợ học sinh mất người thân trong đại dịch Covid-19.

Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” kết nạp thêm hội viên mới.

Trong khuôn khổ chương trình, CLB kết nạp 4 tập thể và 64 hội viên cá nhân; Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguyên Chính ủy Quân khu 7, thành viên CLB, thông tin về tình hình Biển Đông và thế giới thời gian gần đây, giúp hội viên cập nhật tình hình, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.