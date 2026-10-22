Cần Thơ kết nối nguồn lực quốc tế thúc đẩy bình đẳng giới

Lãnh đạo Thành ủy tiếp đón đoàn. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Ngày 22/10, Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ tiếp và làm việc với Nhóm 4 Đại sứ Canada, New Zealand, Nauy, Thụy Sỹ tại Việt Nam về thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, công tác bình đẳng giới trong phát triển kinh tế xã hội, ứng phó biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với các đối tác 4 nước trong lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo và an sinh xã hội; đẩy mạnh hợp tác chuyên môn giữa các bệnh viện, trường đại học; trao đổi chuyên gia, giảng viên, sinh viên, tăng cường thúc đẩy phát triển du lịch bền vững và giao lưu nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Cần Thơ, phát biểu. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Các bên tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, quảng bá điểm đến và kết nối doanh nghiệp; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân, góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân Cần Thơ với nhân dân Canada, New Zealand, Nauy, Thụy Sỹ.

UBND thành phố cần chủ động nội dung hợp tác cụ thể với các đối tác của 4 nước. Các đơn vị liên quan tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố về các chương trình, chính sách, nguồn lực cụ thể liên quan đến bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung vào các nội dung về thúc đẩy bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao năng lực chuyển đổi số của phụ nữ; xây dựng gia đình và cộng đồng an toàn, bền vững.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND và các sở, ngành tiếp đoàn. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức đã hỗ trợ thực hiện nhiều chương trình, dự án đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân thời gian qua.

Giai đoạn phát triển mới với định hướng trở thành trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ xác định mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư và huy động nguồn lực bên ngoài là động lực quan trọng để phát triển.

Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, kết nối và hỗ trợ của các vị Đại sứ trong nhiều lĩnh vực, trong đó có thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển đô thị bền vững, hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, kết nối các nhà đầu tư với khu công nghệ cao và khu công nghệ thông tin tập trung.

Nhóm 4 Đại sứ Canada, Newzealand, Na uy, Thụy Sỹ tại Việt Nam thăm và làm việc tại Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Cần Thơ đánh giá cao khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 10 triệu USD của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) cho Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị, góp phần cải thiện hạ tầng, kiểm soát ngập lụt, nâng cao năng lực quản lý đô thị. Các dự án hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên từ đối tác Nauy, đặc biệt là mô hình Câu lạc bộ bóng đá cộng đồng kết hợp giáo dục kỹ năng sống, chương trình xây dựng môi trường hòa nhập, an toàn cho trẻ em, thanh thiếu niên khuyết tật đã được triển khai và phát huy hiệu quả rất tích cực.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, trao đổi với đoàn công tác. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Thành phố cũng duy trì quan hệ phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh trong hoạt động giao lưu, kỷ niệm quan hệ ngoại giao hai nước; hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế địa phương, hỗ trợ sinh viên và cộng đồng, tiêu biểu là dự án cộng đồng ven biển thông minh thích ứng biến đổi khí hậu được thể hiện rõ nét. Thành phố cảm ơn sự hỗ trợ của các đối tác New Zealand trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về quản lý đô thị, hành chính công, tài chính công và nâng cao năng lực tiếng Anh. Các chương trình học bổng, đào tạo ngắn hạn tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố.

Bà Caroline Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam cho biết, đoàn công tác có mối quan tâm chung về công tác thực hiện bình đằng giới, việc lồng ghép bình đẳng giới vào các dự án cũng như vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội, biến đổi khí hậu.

Bà Caroline Bereford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, trao đổi cùng lãnh đạo thành phố. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Ông Thomes Gass, Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam gợi ý, thành phố tăng cường thúc đẩy việc kết hợp các giáo sư nữ hàng đầu tại Cần Thơ cùng các giáo sư của các trường đại học ở Thụy Sỹ để có sự đột phá trong nghiên cứu về khoa học và công nghệ. Du lịch là một thế mạnh của Cần Thơ, thành phố có thể phát huy vai trò sáng tạo và lan tỏa của phụ nữ trong các mô hình phát triển du lịch cộng đồng...

Bà Esther Van Nes, Tham tán chính trị, kinh tế và quan hệ công chúng (Đại sứ quán Canada tại Việt Nam) thông tin, bà tự hào về thành tựu hợp tác giữa Canada - Việt Nam về giáo dục, y tế cũng như các dự án triển khai thời gian qua ở Việt Nam, trong đó có thành phố Cần Thơ. Bà hy vọng thành phố có thể chia sẻ về chương trình, kế hoạch lồng ghép thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng biến đổi khí hậu.