Cần Thơ kết nối nguồn lực quốc tế qua đối ngoại nhân dân

Từ đó, góp phần khẳng định vị thế trung tâm phát triển của vùng trong quá trình hội nhập quốc tế.

Cầu nối vun đắp tình hữu nghị, thắt chặt hợp tác

Đối với người trẻ, giao lưu văn hóa là cơ hội để nâng cao năng lực hội nhập, phát triển ngoại ngữ thực chất và rèn luyện kỹ năng mềm. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân đóng vai trò quan trọng, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế xã hội. Tại thành phố Cần Thơ, hoạt động đối ngoại nhân dân được xác định rõ là một trụ cột quan trọng trong nền ngoại giao toàn diện của thành phố. Thông qua các tổ chức hữu nghị và các hội hữu nghị song phương là cầu nối giúp huy động các nguồn lực quốc tế hỗ trợ cho các chương trình an sinh xã hội, giáo dục, y tế, nâng cao năng lực cộng đồng, cung cấp nguồn nước sạch và ứng phó với biến đổi khí hậu tại các khu vực nông thôn… Đây cũng là cầu nối giúp thành phố kết nối các đoàn doanh nghiệp, đối tác quốc tế đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào địa bàn.

Trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ mới đây, ông Francisco Noel R. Fernandez III, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực giao thương và đối ngoại nhân dân, đồng thời cho biết sẽ tăng cường hỗ trợ kết nối Cần Thơ với các địa phương của Philippines trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu gạo, thủy hải sản, phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu.

Các chương trình kỷ niệm, giao lưu văn hóa cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát huy "sức mạnh mềm" kết nối nhân dân Cần Thơ với bạn bè quốc tế, tạo tiền đề cho sự hợp tác phát triển trong tương lai. Đối với học sinh, sinh viên, đây là còn cơ hội để nâng cao năng lực hội nhập, phát triển ngoại ngữ thực chất và rèn luyện kỹ năng mềm. Việc tiếp xúc trực tiếp với bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa giúp người trẻ mở rộng góc nhìn hội nhập quốc tế, có thêm cơ hội giao lưu, học tập. Trong bối cảnh đó, các bạn trẻ là đại diện của hình ảnh đại diện của thanh niên Cần Thơ năng động, hiếu khách và giàu tri thức vun đắp tình hữu nghị, lan tỏa văn hóa, con người Cần Thơ đến bạn bè quốc tế.

Người nước ngoài trải nghiệm gói bánh Tét cùng sinh viên tại Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Em Cao Hải An (Trường Trung học phổ thông FPT Cần Thơ) chia sẻ: Em đã có trải nghiệm rất thú vị. Đó là việc kết nối 2 chiều về sự dạng trong văn hóa Việt Nam và Nhật Bản, em cảm nhận được sự tinh tế và đặc sắc khi giao tiếp trực tiếp với sinh viên Nhật Bản. Em học được nhiều điều về bài học hòa nhập quốc tế từ hoạt động thực tiễn này và cảm thấy mình đã góp phần lan tỏa được giá trị văn hóa, ẩm thực của Nam Bộ. Các hoạt động giao lưu văn hóa như thế này là cầu nối văn hóa thiết thực giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ chúng em có thêm cơ hội hiểu sâu sắc hơn về nếp sống, giá trị truyền thống, văn hóa, góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa thanh niên Cần Thơ và bạn bè các nước.

Ông Fukuyama Takeshi, Cục trưởng Cục đường bộ và Cấp thoát nước thành phố Fukuoka, Nhật Bản cho biết, lần thứ 2 tới Cần Thơ và tham gia trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, ông cảm thấy hết sức ấn tượng. Ông được các bạn sinh viên người Việt Nam hướng dẫn gói bánh Tét và lần đầu tiên được làm thử. "Cảm ơn các bạn Việt Nam đã cho tôi có được trải nghiệm làm bánh Tét và thưởng thức món ăn này, vị nó rất ngon và giống với một loại bánh cũng được làm từ nếp ở đất nước chúng tôi", ông Fukuyama Takeshi vui vẻ nói.

Phát huy sức mạnh mềm trong hội nhập quốc tế

Hoạt động quảng bá văn hóa và giao lưu ẩm thực thu hút sự quan tâm của đại biểu và du khách. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Năm 2026, hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng định hướng của Đảng, bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Từ đầu năm đến nay, Liên hiệp đã tiếp 46 đoàn, với hơn 235 lượt khách quốc tế đến thăm, làm việc và triển khai các chương trình hợp tác. Nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân có quy mô lớn kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao được tổ chức long trọng với nội dung và phương thức đổi mới. Bên cạnh các hoạt động hữu nghị, giao lưu văn hóa giúp thắt chặt thêm tình hữu nghị với bạn bè quốc tế.

Công tác thông tin đối ngoại cũng được triển khai gắn với hoạt động giao lưu, hợp tác và vận động viện trợ. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đẩy mạnh tuyên truyền qua website, mạng xã hội, tổ chức trưng bày triển lãm ảnh và các chương trình giao lưu văn hóa - nghệ thuật. Thông qua các hoạt động thiết thực, thông tin chính thống được chuyển tải sinh động, gần gũi, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thành phố Cần Thơ được quảng bá rộng rãi đến bạn bè quốc tế.

Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và các Hội hữu nghị thành viên luôn quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và sự điều phối thống nhất của Mặt trận Tổ quốc thành phố. Mỗi hoạt động giao lưu, hợp tác và hỗ trợ hiệu quả đã góp phần bồi đắp tình hữu nghị, quảng bá hình ảnh thành phố và huy động thêm nguồn lực phục vụ phát triển. Qua đó, vai trò của nhân dân trên mặt trận đối ngoại tiếp tục được phát huy, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.

Các bạn trẻ hào hứng trải nghiệm văn hóa Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ sẽ tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân, phát huy sáng kiến hợp tác thực chất, hiệu quả với các tổ chức nhân dân các nước láng giềng, duy trì quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, củng cố tình đoàn kết, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; phát triển mạng lưới bạn bè quốc tế, các đối tác có tiềm năng tại các nước, mạng lưới các Hội đoàn, tổ chức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với các đoàn thể, tổ chức nhân dân ở trong nước. Đồng thời, Liên hiệp đẩy mạnh các hoạt động giao lưu theo kênh nhân dân nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân thành phố Cần Thơ và nhân dân các nước.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố, với không gian phát triển mới, quy mô được mở rộng và nguồn lực gia tăng mạnh mẽ, Cần Thơ đang khẩn trương tạo đà để bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, hướng tới các tầm nhìn, mục tiêu chiến lược trong tương lai, định hướng đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia. Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh những nỗ lực nội tại, thành phố đặc biệt coi trọng sự đồng hành và hợp tác hiệu quả từ cộng đồng, tổ chức và đối tác quốc tế trong quá trình phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng.