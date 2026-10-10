Cần Thơ hưởng ứng 'Phong trào toàn dân tập luyện thể thao' năm 2026

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng hơn 2.000 người cùng nhau hưởng ứng lễ phát động và chạy cự ly 1,5km quanh khuôn viên Công viên Sông Hậu. (Ảnh: VĂN ÚT)

Tại điểm cầu trung tâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân cường thì quốc thịnh”, đồng thời kêu gọi: “Người dân Việt Nam dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì và sống ở đâu hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, để thể thao trở thành niềm tin và niềm vui của mỗi người, nếp sống không thể thiếu của mỗi gia đình và là sức sống mạnh mẽ của cộng đồng”.

Hòa chung khí thế của cả nước, tại thành phố Cần Thơ, lãnh đạo thành phố cùng trên 2.000 người cùng nhau hưởng ứng lễ phát động và chạy cự ly 1,5km quanh khuôn viên Công viên Sông Hậu.

Các đại biểu còn được xem các vận động viên, hội viên biểu diễn các tiết mục võ thuật Vovinam, Taekwondo mạnh mẽ cùng các bài thể dục dưỡng sinh uyển chuyển, khẳng định thông điệp thể thao dành cho mọi lứa tuổi.

Mục tiêu lớn nhất của lễ phát động là đưa việc tập luyện thể dục thể thao trở thành thói quen, nếp sống văn hóa của mỗi người dân Cần Thơ.