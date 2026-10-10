Cần Thơ: Hưởng ứng phong trào 'Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên'

Chương trình được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến với 33 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu TP Cần Thơ, đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự, công an, cán bộ, công chức, viên chức các ban, sở, ngành, giảng viên, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, vận động viên và nhân dân trên địa bàn cùng theo dõi lễ phát động.

Cùng với các địa phương, hơn 5.000 người tại TP Cần Thơ tham gia hưởng ứng chương trình Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng tham gia chạy bộ đồng hành tại Công viên Sông Hậu, đồng thời hưởng ứng phong trào thông qua các hoạt động biểu diễn thể thao và vận động như: Vovinam, Taekwondo, thể dục dưỡng sinh, dân vũ, Dance Kids, Aerobic Step Dance và Fight Fit.... Qua đó lan tỏa tinh thần tích cực rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống năng động, lành mạnh.

Những người tham gia chạy bộ đồng hành trên lộ trình dài 1,5km ở các tuyến đường chính khu vực Công viên Sông Hậu.

Chương trình góp phần lan tỏa phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", hình thành thói quen rèn luyện thể dục, thể thao trong đời sống hằng ngày.

Thông qua chương trình, thông điệp “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” được lan tỏa rộng rãi, góp phần từng bước đưa việc rèn luyện thể dục, thể thao trở thành thói quen trong đời sống hằng ngày. Qua đó, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, hướng tới mục tiêu xây dựng “Một Việt Nam khỏe mạnh, một quốc gia vận động”.