Cần Thơ hoàn thành xóa 123 nhà tạm, nhà dột nát trong 10 ngày

Chiều 2.10, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố. Chiến dịch huy động 15.000 ngày công, với khoảng 1.230 cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia.

Quang cảnh Hội nghị vào chiều 2.10

Theo đó, từ ngày 7 đến 17.9, TP. Cần Thơ đồng loạt triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 123 căn nhà đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại 47 xã, phường, với tổng kinh phí 9,5 tỉ đồng. Trong đó, Trung ương hỗ trợ xây mới 70 triệu đồng/căn; sửa chữa 35 triệu đồng/căn. Quỹ Vì người nghèo TP. Cần Thơ hỗ trợ xây mới 30 triệu đồng/căn; sửa chữa 15 triệu đồng/căn.

Khoảng 230 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 9 tham gia chương trình

Để bảo đảm tiến độ, chương trình huy động khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ; khoảng 500 cán bộ, nhân viên ban, ngành, đoàn thể và người dân ở các xã; cùng 230 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 9 tham gia. Trong 10 ngày thực hiện từ ngày 7 đến 17.9, các địa phương đã nỗ lực hoàn thành 123 căn nhà, trong đó 64 căn xây mới, 59 căn sửa chữa.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Chí Hùng đánh giá cao các lực lượng, đơn vị tham gia. Trong đó, đối với các hộ xây nhà mới, lực lượng đã hỗ trợ những phần việc phù hợp như tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, đào móng, san lấp mặt bằng, xây dựng, lợp mái... Đối với các hộ sửa chữa thì hỗ trợ gia cố nền, tường, mái; sửa chữa hệ thống điện, nước và các hạng mục cần thiết khác.

Các căn nhà sau khi hoàn thành cơ bản bảo đảm yêu cầu về diện tích, kết cấu, độ bền và các điều kiện thiết yếu phục vụ sinh hoạt của gia đình. Qua đó, góp phần giúp các gia đình có nơi ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Lãnh đạo Trường Chính trị TP. Cần Thơ cùng đại diện địa phương bàn giao nhà tại xã Tài Văn cho ông Đỗ Đại Lượng. Ảnh: Thế Trung

Theo hướng dẫn của UBND TP. Cần Thơ, các địa phương đã tổ chức bàn giao nhà trang trọng, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế; thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang… đối với các gia đình thuộc diện chính sách.

UBND TP. Cần Thơ cũng lưu ý, từ việc tổng kết chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát lần này, các địa phương cần chủ động nghiên cứu, tham mưu triển khai các chương trình hỗ trợ phù hợp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ

Dịp này, UBND TP. Cần Thơ tặng Bằng khen 22 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.