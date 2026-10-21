Cần Thơ hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ tại 17 nghĩa trang

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ lâm thời của thành phố Cần Thơ làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại xã Thới Lai. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Thành phố Cần Thơ đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ tại 17 nghĩa trang liệt sỹ; đồng thời tìm kiếm, quy tập 158 hài cốt liệt sỹ trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Kết quả này tạo cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn 2, hướng tới xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sỹ.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm diễn ra ngày 21/10, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cho biết dù thời gian triển khai chiến dịch khẩn trương, thành phố đã hoàn thành hai nhiệm vụ quan trọng là lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ tại các nghĩa trang và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Qua đó, lực lượng chức năng đã khảo sát, khai quật 5.038 phần mộ chưa xác định được thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sỹ, lấy được 4.122 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ.

Trong số này, 3.784 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội theo quy định, 338 mẫu đang được lưu trữ. Công tác lấy mẫu tại cả 17 nghĩa trang đã hoàn thành.

Đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, thành phố đã tìm kiếm được 158 hài cốt liệt sỹ. Kết quả này góp phần đưa thông tin về những người đã hy sinh trở lại với hồ sơ quản lý, tạo cơ sở tiếp tục xác minh, đối chiếu và thực hiện các bước tiếp theo trong công tác tri ân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Khởi đánh giá cao vai trò của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các lực lượng quân đội, công an và đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố cùng sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương và sự đồng hành của nhân dân là những yếu tố quan trọng giúp chiến dịch đạt kết quả tích cực.

Để triển khai hiệu quả giai đoạn 2, thành phố xác định tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, các cấp chính quyền và toàn hệ thống chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân và nhân dân cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ.

Thành phố cũng tập trung khắc phục những hạn chế trong khảo sát, tìm kiếm, kiểm đếm, quản lý dữ liệu và lập hồ sơ; bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, thống nhất, phục vụ công tác xác minh và tìm kiếm nhanh chóng hơn.

Theo ông Nguyễn Văn Khởi, việc rà soát, khảo sát các nghĩa trang liệt sỹ, nghĩa trang tạm trong chiến tranh, địa điểm diễn ra các trận đánh và khu vực có thông tin về nơi chôn cất liệt sỹ sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.

Cùng với đó, các đơn vị phải thực hiện nghiêm quy trình lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển, bàn giao mẫu; tăng cường phối hợp thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ, giám định ADN và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Thành phố cũng chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và kinh phí để nhiệm vụ được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, đánh giá trong giai đoạn 1, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đã chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng liên quan.

Dù quá trình triển khai có nhiều yêu cầu cấp bách, lực lượng thực hiện còn thiếu kinh nghiệm, thông tin về liệt sỹ ngày càng hạn chế và địa hình thay đổi, thành phố đã tổ chức đồng bộ các giải pháp, đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ cần được xác định là nhiệm vụ chính trị lâu dài, thực hiện bằng quyết tâm cao, trách nhiệm và tình cảm tri ân sâu sắc.

Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường rà soát, thu thập, xác minh thông tin; tập trung khảo sát nghĩa trang tạm trong chiến tranh, nghĩa trang đã di dời và những địa điểm có thông tin về nơi chôn cất liệt sỹ.

Tổ nghiên cứu chuyên sâu phải phối hợp chặt chẽ với đội tìm kiếm, quy tập, cơ quan chức năng, nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và thân nhân liệt sỹ để kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, tổ chức khảo sát, hội thảo xác minh trước khi triển khai tìm kiếm theo quy định.

Bên cạnh đó, thành phố cần tiếp tục lấy mẫu đối với hài cốt liệt sỹ do lực lượng tìm kiếm, quy tập phát hiện; hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với cơ quan chuyên môn đẩy nhanh giám định ADN.

Việc xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng đối với những phần mộ có một phần thông tin cũng cần được quan tâm; đồng thời hướng dẫn thân nhân cung cấp thông tin và lấy mẫu đối chứng khi đủ điều kiện. Công tác quản lý hồ sơ, dữ liệu và mã định danh phải bảo đảm chính xác, đồng bộ, tránh nhầm lẫn.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều đề nghị Cần Thơ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và hệ thống thông tin cơ sở trong vận động nhân dân cung cấp thông tin.

Các đơn vị phải bảo đảm lực lượng, phương tiện, kinh phí, chế độ chính sách; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.