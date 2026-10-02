Cần Thơ hoàn thành hỗ trợ xây mới, sửa chữa 123 căn nhà cho con người có công

Chiều 2/10, Cần Thơ tổng kết chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố.

Đại diện chính quyền địa phương bàn giao căn nhà của em Phạm Thị Út Hương, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở Ấp 1, xã Vị Thanh 1, ngày 18/9.

Theo UBND TP Cần Thơ, theo kế hoạch, từ ngày 7 - 17/9, thành phố triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 123 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại 47 xã, phường, tổng kinh phí 9,5 tỷ đồng.

Để bảo đảm tiến độ, chương trình huy động khoảng 1.500 người tham gia hỗ trợ ngày công. Riêng Quân khu 9 huy động 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 330, Lữ đoàn Thông tin 29 và Lữ đoàn Pháo phòng không 226, phối hợp với lực lượng tại địa phương thi công.

"Các lực lượng tập trung hỗ trợ những phần việc phù hợp như tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, đào móng, xây dựng, lợp mái và hoàn thiện công trình. Dù thời tiết có lúc bất lợi, các đơn vị vẫn chủ động khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ", ông Trần Chí Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ chia sẻ.

Việc tổ chức bàn giao nhà được thực hiện trang trọng, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, qua đó thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội đối với các gia đình thuộc diện chính sách.

Tại xã Vị Thanh 1, căn nhà của em Phạm Thị Út Hương, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở Ấp 1, đã được hoàn thành và bàn giao.

Lực lượng tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con người có công.

Để hỗ trợ gia đình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vị Thanh 1 phối hợp UBND xã, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã và Ban Dân chánh Ấp 1 phân công lực lượng thi công. Tổ công tác xung kích gồm 17 cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự, lực lượng an ninh cơ sở và hội viên các đoàn thể.

Đến 8h ngày 18/9, toàn thành phố hoàn thành và bàn giao 123 căn nhà, gồm 64 căn xây mới và 59 căn sửa chữa, tại 47 xã, phường, với tổng số hơn 15.000 ngày công lao động.

Kinh phí hỗ trợ gồm 70 triệu đồng/căn xây mới và 35 triệu đồng/căn sửa chữa từ nguồn trung ương. Phần còn lại 30 triệu đồng/căn xây mới và 15 triệu đồng/căn sửa chữa được thành phố xin chủ trương bổ sung từ Quỹ "Vì người nghèo" thành phố.

Theo UBND TP Cần Thơ, chương trình góp phần cải thiện điều kiện nhà ở, giúp các gia đình thuộc diện thụ hưởng ổn định cuộc sống, đồng thời phát huy sự phối hợp giữa lực lượng vũ trang, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.