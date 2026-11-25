Ngày 25.11, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên chủ trì Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ với hội viên, nông dân năm 2026, do Hội Nông dân TP. Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ với hội viên, nông dân năm 2026

Chủ tịch Hội Nông dân TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Sử cho biết, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Thành ủy; sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của UBND TP. Cần Thơ, nền nông nghiệp và khu vực nông thôn tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế.

Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân ngày càng được cải thiện; nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao và liên kết theo chuỗi giá trị bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực; góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố.

Tuy nhiên, bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng bứt phá; nông nghiệp, nông dân và nông thôn đứng trước nhiều thời cơ, đan xen không ít thách thức. Theo đó, chi phí vật tư đầu vào biến động, yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu về tiêu chuẩn xanh, giảm phát thải và truy xuất nguồn gốc; cùng những khó khăn về vốn, quỹ đất, tính bền vững trong liên kết tiêu thụ nông sản.

Sản xuất nông nghiệp là một trong những thế mạnh của TP. Cần Thơ

Từ thực tiễn đó, Hội nghị đối thoại năm 2026 với chủ đề: “Đổi mới tư duy kinh tế nông nghiệp; phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thực phẩm và liên kết chuỗi giá trị nông sản bền vững”, nhằm tìm ra các giải pháp hỗ trợ nông dân trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, nhiều nông dân đã đề xuất với ngành chức năng về phát triển kinh tế tuần hoàn; giải pháp khơi thông nguồn lực kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân; giải quyết các vấn đề về tín dụng, quỹ đất xây trụ sở, nhà xưởng cho hợp tác xã.

Về vấn đề thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp, các đại biểu đề xuất thống nhất nền tảng số hóa vùng trồng, hỗ trợ ứng dụng thiết bị bay không người lái, cảm biến thông minh; đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử và xây dựng dữ liệu dự báo thị trường.

Nhiều nông dân kiến nghị cơ chế hỗ trợ phát triển du lịch nông nghiệp

Ngoài ra, nông dân đề nghị quan tâm tháo gỡ quy định trong sử dụng đất nông nghiệp, kết hợp đa mục đích làm du lịch sinh thái. Các cơ chế về thuê đất bãi bồi, ven sông để làm du lịch nông nghiệp; đồng thời trợ lực vốn trong quá trình chuyển đổi và thiết kế các vườn cây, ruộng lúa kết hợp với du lịch...

Nông dân Trần Chí Tâm, ngụ tại xã Kế Sách chia sẻ, qua tìm hiểu về Luật Đất đai mới có nêu về sử dụng đất nông nghiệp kết hợp đa mục đích. Tuy nhiên, nông dân còn băn khoăn về pháp lý khi đầu tư những công trình phụ trợ như: Khu nghỉ ngơi, nhà đón khách, khu chế biến và các công trình khác. Những hạng mục này được xây dựng ra sao, tỷ lệ diện tích, phương án sử dụng đất đa mục đích; nông dân rất cần ngành chức năng hướng dẫn để yên tâm đầu tư.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, đối thoại không chỉ để lắng nghe và trả lời, mà quan trọng nhất là biến những kiến nghị chính đáng của nông dân thành giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để tạo chuyển biến thực chất cho nông nghiệp thành phố.

Quan điểm chung trong phát triển tới đây là đổi mới tư duy về kinh tế nông nghiệp, phát triển sản xuất theo hướng “đa giá trị”, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, thành phố sẽ khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. Đồng thời, thúc đẩy khoa học , công nghệ và chuyển đổi số.

Đối với nguồn vốn, UBND thành phố đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 14 chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác xã và nông dân tiếp cận.

Ông Trương Cảnh Tuyên cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các ngành liên quan hướng dẫn nông dân trong sử dụng đất nông nghiệp đa mục đích, gắn với phát triển du lịch sinh thái; hình thành sản phẩm OCOP tiêu biểu của thành phố, theo đúng định hướng.

Du khách trải nghiệm làm bánh dân gian Nam Bộ ở Khu du lịch sinh thái Cồn Sơn, TP. Cần Thơ

Hiện nay, du lịch là lĩnh vực phát triển khá tốt của Cần Thơ khi 10 tháng đầu năm 2026 đón 12,6 triệu lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ. Trong đó, đón hơn 600.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trong 10 tháng đầu năm đạt hơn 11.100 tỉ đồng, tăng 28%.