Theo Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ, thực hiện Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND, thành phố triển khai chính sách hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer vào dịp hè hằng năm, đồng thời hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Hoa giai đoạn 2026-2030.

Năm 2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 6 hội nghị tập huấn cho 478 người dạy tiếng, chữ dân tộc nhằm nâng cao chất lượng truyền dạy. Sở cũng phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kinh phí, trình UBND thành phố phê duyệt hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Hoa tại các trường ngoài công lập.

Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo ở Cần Thơ.

Các dịp lễ, Tết truyền thống của đồng bào Khmer năm 2026 được thành phố tổ chức chu đáo, góp phần tạo không khí phấn khởi và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cụ thể, dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2026, thành phố tổ chức họp mặt, tặng quà 500 cá nhân; thành lập 18 đoàn thăm hỏi 77 tổ chức, 76 cá nhân. Thành phố cũng đón 2 đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đến thăm, tặng quà 11 tổ chức và 532 cá nhân, với tổng kinh phí 1.498.500.000 đồng.

Chương trình truyền hình trực tiếp tại chùa Chrôi Tưm Chắs (phường Mỹ Xuyên) được phối hợp thực hiện cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ và địa phương, kết hợp trao quà cho Ban Quản trị chùa, học sinh Khmer vượt khó học giỏi và các hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

Đối với lễ hội văn hóa và Tết Sene Dolta năm 2026, thành phố triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2026. Dịp lễ Sene Dolta, lãnh đạo thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà 78 tập thể và 76 gia đình, cá nhân tiêu biểu. Chương trình truyền hình trực tiếp được tổ chức tại chùa Đay Om Pu (xã Gia Hòa).

Năm 2027, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ tham mưu trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đóng mới ghe Ngo truyền thống và chính sách hỗ trợ thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, Tết của đồng bào Khmer.

Bên cạnh đó, Sở xây dựng kế hoạch triển khai Đề án đào tạo tiếng Khmer năm 2027 cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; xây dựng kế hoạch tổ chức các dịp lễ, Tết và nghiên cứu phương án xây dựng nhà hỏa táng phục vụ đồng bào Khmer.