Cần Thơ hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc Khmer

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc kỳ họp

Theo Nghị quyết HĐND thành phố thông qua, mỗi ấp, khu vực được bố trí một nhân viên y tế làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Với 1.227 ấp, khu vực, toàn thành phố có 1.227 nhân viên y tế thuộc diện được hỗ trợ hằng tháng.

Mức hỗ trợ được phân thành hai nhóm, tùy theo đặc điểm địa bàn và quy mô dân cư. Cụ thể, mức hỗ trợ 0,7 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với nhân viên y tế tại các ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên; các ấp tại vùng khó khăn theo quy định của Chính phủ và các khu vực có từ 500 hộ gia đình trở lên. Đối với các ấp, khu vực còn lại, nhân viên y tế được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng bằng 0,5 lần mức lương cơ sở.

Kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành. Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ 1.227 nhân viên y tế ấp, khu vực khoảng 26 tỷ đồng mỗi năm.

Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu tại kỳ họp

Việc ban hành Nghị quyết nhằm thống nhất số lượng và mức hỗ trợ đối với nhân viên y tế ấp, khu vực trên địa bàn Cần Thơ sau hợp nhất; đồng thời, góp phần củng cố, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, nhất là lực lượng trực tiếp tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống dịch bệnh và thực hiện các chương trình y tế tại cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để ổn định hoạt động của đội ngũ nhân viên y tế ấp, khu vực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân ngay tại địa bàn dân cư.

Đối với Nghị quyết sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT), dự toán tổng kinh phí thực hiện chính sách khoảng 95 tỷ đồng mỗi năm. Ngoài hỗ trợ 100% mức đóng cho người dân tộc Khmer đến ngày 31/12/2027, HĐND thành phố cũng quyết nghị bổ sung, kéo dài hỗ trợ đối với một số nhóm đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Cụ thể, là người dân tộc thiểu số sinh sống tại các địa bàn từng thuộc xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016–2020 nhưng không còn nằm trong danh sách các địa bàn này ở giai đoạn 2021–2025 và 2026–2030.

Một nhóm được bổ sung hỗ trợ 30% mức đóng BHYT là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Thời gian hỗ trợ là 36 tháng kể từ khi địa bàn không còn thuộc diện khó khăn theo quy định.

Toàn cảnh kỳ họp

Theo thống kê, trên địa bàn TP. Cần Thơ có 16,8% là đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó đồng bào Khmer chiếm khoảng 14,1%. Chính sách hỗ trợ đóng BHYT nhằm giảm khó khăn trong tham gia, duy trì quyền lợi khám, chữa bệnh và góp phần mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố cũng đã xem xét, thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến bố trí, điều chỉnh nguồn lực đầu tư; quản lý, khai thác nguồn lực đất đai; thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thiện chính sách phục vụ hoạt động của hệ thống chính trị và Nhân dân; đồng thời, tạo thêm cơ sở để thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Ngoài ra, kỳ họp đã quyết định một số nội dung về kinh phí hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, cũng như phân cấp để HĐND cấp xã quyết định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Đồng Văn Thanh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở. MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn cần tiếp tục đổi mới giám sát, phản biện xã hội theo hướng sát với đời sống Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.